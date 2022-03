A szépségkirálynő Kocsis Korinna nem feltétlenül akar apás szülést, szerinte a férfiaknak nem kell mindent látniuk

Elég az, hogy a közelében legyen.

A Borsnak adott interjút Kocsis Korinna egykori szépségkirálynő, aki még decemberben jelentette be, hogy gyereket vár. Azt már akkor is tudni lehetett, hogy kisfiú lesz a baba, de most azt az új infót osztotta meg a lappal, hogy nem feltétlenül akar apás szülést.

Ezt még nem döntöttük el, nem vagyok biztos benne, hogy szeretném, ha bent lenne, nem mindig jó az apás szülés. Szerintem nincs azzal baj, ha nem teljesen lát bele abba, mi zajlik ott pontosan. A lényeg, hogy a közelemben legyen és támogasson.

A szülésnél szóba jöhet a méhlepény elfogyasztása is, de ők erre nem vevőek.