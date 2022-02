Szorongás a munkahelyen: így kezeljük, ha kedélybeteg a kollégánk (x)

A munkahelyünkön számtalan kihívással szembesülünk: folyamatosan kompromisszumokat kell kötnünk a munkatársainkkal, meg kell felelnünk a főnökünknek, és ki kell tudnunk védeni a minket érő intrikákat. Ez azonban különösen nehéz lehet, ha valaki kedélybeteg...

A kedélybetegek száma folyamatosan nő

A kedélybetegség nem csak afféle hiszti, a statisztikák szerint az egyik legtöbb embert érintő betegség a világon. A számuk évről évre nő, ami nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is komoly gondot okozhat. A tartós rosszkedv nincs jó hatással senkire, hiszen csökkenhet a motiváció, nehezebben koncentrálunk és a gondolkodásunk is beszűkültté válhat, mindez pedig a munkánk rovására mehet.

A rossz munkahelyi légkör nagyon megterhelő

A depresszió számtalan okból kialakulhat. Közrejátszhatnak genetikai tényezők, életviteli problémák, különböző válságok, de a munkahelyi körülmények is. A fokozott stressz, a folytonos negatív visszajelzések, esetleg a rivalizáló munkahelyi légkör könnyen oda vezethet, hogy az érzékenyebb kollégák kedélybeteggé válnak. A depressziót senkinek sem könnyű felismerni, sem annak, aki küzd vele, sem pedig azoknak, akik a környezetében vannak. Hiszen nehéz meghatározni, valaki mikor szomorú, mikor fáradt, illetve hogy mikor válik ez tartóssá és alakul át tényleges lelki betegséggé.

Kati teljesen megváltozott, folyton elsírta magát

„Katival évek óta egy irodában dolgoztunk, mélyebben ugyan nem ismertük egymást, de sokat viccelődtünk, és ha kellett, a munka területén mindig számíthattunk egymásra. Néha voltak köztünk súrlódások, hiszen ez minden munkahelyen előfordul, ám az apróbb civakodásokon hamar túltettük magunkat. Kati az utóbbi időben megváltozott, alig mosolygott és már a közös tréfáinkon sem nevetett. Hiába próbáltuk felvidítani, ő mindig komor maradt. Idővel egyre nehezebben viselte a munkával járó stresszt, a konfliktusaink végén kikelt magából, csapkodott és rendre elsírta magát. A precizitásáról ismert Kati szétszórttá vált, alig tudta tartani a határidőket. Bár mindannyian éreztük, hogy valami nincs rendben vele, mégis nehezen viseltük a hangulatingadozásait, talán azért is, mert nem tudtuk, hogyan segíthetnénk neki” – meséli Dóra kedélybeteg kolléganőjének esetét.

Segített a lélek napsugara

„Sokat töprengtem mit tehetnék Katiért, hiszen attól tartottam, azzal csak rontanék a helyzeten, ha szembesíteném a saját viselkedésével. Ösztönösen éreztem, hogy nem szabad felhánytorgatnom neki a hibáit, és arra biztatnom, hogy szedje össze magát. Inkább időnként főztem neki finom teát és leültem mellé beszélgetni. Nem kérdezgettem, leginkább hallgattam és rábíztam, mennyit árul el a gondjairól és az állapotáról. A beszélgetésinknek köszönhetően idővel kezdett megbízni bennem. Az egyik teázásunk közben együtt néztük meg az interneten, mit lehet tenni enyhe depresszió esetén. Az egyik fórumon többen is a Remotiv extra, gyógynövénytartalmú gyógyszert javasolták. Az orbáncfüvet tartalmazó gyógyszer klinikailag igazoltan csökkenti az enyhe depresszió tüneteit, javítja a hangulatot és fokozza a motivációt. Az orbáncfüvet a népi gyógyászatban a lélek napsugarának is nevezik. A Remotiv extrát nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kapható a patikában. Kati úgy döntött, kipróbálja a Remotivot, ami idővel segített neki visszanyerni az életkedvét.”

