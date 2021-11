Akár egy év börtönt is kaphat a rajongóját levizelő énekesnő

Eljárás indul Sophia Urista ellen.

Amint arról beszámoltunk, elnézést kért a Brass Against nevű zenekar, miután énekesnőjük egy rajongó arcára vizelt – de úgy tűnik, ezzel még nem ért véget a történet.

Először is az előzmények (ha netán valaki lemaradt a rocktörténeti jelentőségű eseményről): a Daytona Beach-i, Welcome to Rockville fesztiválon Sophia Urista énekesnő egy dal előadása közben letolta a nadrágját, majd rápisilt egy a színpadon fekvő rajongó arcára.

Az eset után a Daytona Beach-i rendőrség szóvivője, Messod Bendayan elmondta, hogy a szerv Facebook-oldalára érkezett egy üzenet, amelyben egy szemtanú beszámolt a történtekről, válaszul a szóvivő azt javasolta, hogy tegyenek feljelentést az ügyben, és ez azóta meg is történt. A floridai törvények értelmében a közszeméremsértés elkövetőjét akár egy évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik vagy 1000 dollár (322 ezer forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezhetik.

Megszólaltak az ügyben a Welcome to Rockville fesztivál szervezői is, akik a Daytona Beach News Journal című lapnak elmondták: természetesen nem tartják elfogadhatónak a történteket, és ezt az érintett zenekarral is közölték, sőt a fesztivál összes többi fellépőjével is beszéltek az esetről (a négynapos bulin számos együttes lépett színpadra, köztük például a Metallica is), ugyanis nagyon nem szeretnék, ha a jövőben ilyesmi ismét előfordulna.