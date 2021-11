Elnézést kért a zenekar, amiért az énekesnő egy rajongó arcába pisilt

Letolta a nadrágját, majd a színpadon fekvő rajongó arcára vizelt Sophia Urista, a Brass Against nevű, rézfúvós rockfeldolgozásokat játszó zenekar énekesnője, november 12-én, a Daytona Beach-i, Welcome to Rockville fesztiválon – írja a The Wrap.

Másnap a Brass Against a Twitteren kért bocsánatot, az írták a zenekar többi tagját is meglepte Urista akciója, és megígérték, hogy többé nem fog hasonló előfordulni a koncertjeiken.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That’s not something the rest of us expected, and it’s not something you’ll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021