Pásztor Erzsi a mai tévéműsokról: Lemásolunk mindent, ami ordenáré!

Pásztor Erzsi a Kontroll című YouTube-csatorna vendége volt. A beszélgetés során a 88 éves színművésznő a jelenleg a tévében futó műsorokról is elmondta véleményét.

Most nagyon sokan boncolták, hogy a Szomszédok milyen ócska volt, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt… Annyit tudok mondani erre, hogy ajánlom neki, hogy este üljön le a tévé elé, és nézze meg, amik mennek… Nem akarok senkit megbántani, de ez legalább még egy magyar sorozat volt. De mi mindent utánozunk. Mi nem tudunk főzni. Miért nem csinálunk olyan főzőműsort, amiben magyar dolgok történnek? Nem. Itt ordítanak, mint a Gordon Ramsay, mindenki lehord mindenkit, leócsárol. És ehhez még az én kollégáim elmentek főzőcskézni!

– idézi a 168.hu Pásztor Erzsit, akitől megkérdezték: őt hívták-e valaha főzős show-műsorba.

Engem hiába is hívtak volna, hát be nem teszem a lábam egy ilyen helyre, ahol engem legyaláznak! Hát milyen dolog ez? Miért kell ez? Hát Magyarországon a konyha pontosan olyan fantasztikus tud lenni, de nem így! Hogy lemásolunk mindent, ami ordenáré! Ezek úgy beszélnek a művészkollégáimmal – meg az emberekkel is, mindenkivel!