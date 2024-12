Ordas Eszter: Kiss Ambrusnál a politikai előélet számít

A Tisza Párt frakcióvezetője a Klubrádiónak azt mondta: látják, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szeretne egy belülről, a közgyűlésből, valamint egy kívülről jövő helyettest is maga mellé, de jelöltjei közül ők csak Vitézy Dávidot tudják támogatni, őt mindenképpen, de Kiss Ambrust nem.

Ordas Eszter szerint Kiss Ambrus szakmai kiválóságát elismerik, de előbbre valónak gondolják, hogy a „régi rendszer kiszolgálóitól” meg kell válni. Szerinte a Tisza Pártban bízó emberek is ezt az álláspontot támogatják. Kiss helyett nincs jelöltjük, erről a személyes egyeztetések egy hete kezdődtek Karácsony Gergellyel. A Tisza rugalmas, ilyen kérdéseket is tud kezelni, számukra az a fontos, hogy a fővárosi cégvezetők kinevezése visszaszálljon a közgyűlésre.

A frakcióvezető a főváros elé került aktuális ügyekről is beszélt, az aluljárók lezárásával, amit a Fidesz és Vitézyék is helyeselnek, a Tisza is egyetért, de az nem fogja megoldani a hajléktalankérdést, ahhoz a fővárosi közgyűlésnek más, megfelelő megoldást kell találnia. Ugyanezt gondolják a drogkérdésről is. A fővárosi drogstratégiáról – amelyhez hasonló országos szinten egyáltalán nincs – nem gondolják, hogy le kellene söpörni az asztalról, ahogy azt a Fidesz javasolta.

A Klubrádió emlékeztet rá, hogy Kiss Ambrus az előző önkormányzati ciklus főpolgármester-helyettese korábban dolgozott a Medgyessy-, majd a Gyurcsány-kormánynak is. Vitézy Dávid a fideszes főpolgármester, Tarlós István idején a Budapesti Közlekedési központ (BKK) vezérigazgatója volt, majd az Orbán-kormányok idején közlekedési ügyekért felelős kormánybiztos, később államtitkár is volt. A Tiszának egyébként már mögé sem kell beállnia, Vitézy ugyanis pénteken jelezte: már nincs mit beszélni Karácsony főpolgármester-helyettesi felkéréséről.