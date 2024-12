„Talán végre sikerült legyőznünk az előítéleteket” – Tóth Gabi és Papp Máté Bence kiesésük ellenére is győztesnek érzik magukat

Miután többször veszélyzónába került, múlt szombaton végül nem jutott tovább Tóth Gabi és Papp Máté Bence párosa a Danicng with the Starsban. Nem keseredtek el a kiesésük után, sőt győztesnek érzik magukat – erről a Blikknek beszéltek.

– mondta el az énekesnő, párja pedig úgy gondolja, a táncos műsor nagyon jó alkalom volt arra, hogy leküzdjék az őket övező előítéleteket.

– fogalmazott Papp Máté Bence.

Kiesésüket azért sem élik meg csalódásként, mert a versenyben maradt párosok mindegyikéről azt gondolják, maximálisan megérdemelték, hogy versenyben maradjanak.

– jelentette ki Tóth Gabi, aki elmondása szerint egyáltalán nincs elkeseredve amiatt, hogy nem jutottak tovább az elődöntőbe. Úgy érzi, tánctudásán túl a kapcsolatuk is sokat fejlődött a verseny alatt. Ezzel Papp is egyetért:

Ez egy párkapcsolati utazás is volt egyben, és abszolút győztesnek érezzük magunkat annak ellenére is, hogy kiestünk, mert az volt a cél, hogy az emberek megismerjék Gabinak azt az oldalát, amibe én is beleszerettem. Ez szerintem sikerült is, olyan megható és csodás pillanatokat kaptunk, amiket sosem fogunk elfelejteni.