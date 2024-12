Forintgyengüléssel indul a hét: már 414 forint egy euró

Ismét gyengüléssel kezdte a hetet a forint:

az eurót reggel hét órakor 414,15 forinton jegyezték a péntek esti 413,04 forint után. Múlt héten kétéves mélypontra gyengült a forint: ekkor 414 fölé is benézett a jegyzés. A Portfolio azt írja, hétfő reggel még lehet némi hatása annak, hogy a Moody’s hitelminősítő rontotta Magyarország kilátásait. A pénteki hitelminősítői döntés múlt héten nem hozott nagy piacmozgást.

A dollár ma reggel jelentősen, 0,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami rontotta a forint–dollár árfolyamot is. A dollárral szemben a forint komoly gyengülést mutat: a leértékelődés 0,8 százalékos, így most egy dollár 393 forint 50 fillért ér. Ez még nem jelent kétéves mélypontot, októberben volt ennél rosszabb is az árfolyam.

A Portfolio szerint a forint árfolyamára ismét a pénteki események lehetnek a legnagyobb hatással: aznap ismertetik ugyanis az amerikai munkaerőpiaci főmutatót, este pedig a Fitch Ratings döntését ismerjük meg a magyar hitelbesorolás felülvizsgálatáról.