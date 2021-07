Köllő Babett: Az megnyugtató lett volna, ha a Covid alatt egy temetésről jelentkeztem be zokogva?

Köllő Babett a közösségi oldalán számolt be arról, hogy „megzavarta egy idősebb hölgy hozzászólása”, aki aztán ki is követte.

Azt írta, hogy leiratkozik az oldalamról, mert elege van a tökéletes életemből és ő ezt már nem tudja nézni. Napokig filóztam rajta. Először is: azt gondolom, hogy nincs olyan ember ezen a Földön, akinek az élete tökéletes lenne, akinek nem kellene napi szinten megküzdenie problémákkal, akinek nem lenne jó nagy csomagja. Másodszor: én nem hiszem, hogy másokra tartoznak a bajaim. A családommal is nehezen osztom meg. Egyszerűen ilyen típus vagyok, de azt végképp nem gondolom, hogy posztolnom kellene ezeket

– kezdte bejegyzésében Köllő Babett, aki egyáltalán nem bánja, hogy az ilyen felfogású emberek nem követik.

Megnyugtató lett volna a hölgy számára, ha például a Covid alatt egy temetésről jelentkeztem be zokogva? Mert közeli hozzátartozóm nekem is ment el. Nem is egy. Az kielégítő lenne? De ez csak egy példa, sorolhatnám reggelig, ahogy mindenki más is. Aztán arra gondoltam, hogy ha valakit más nyomora nyugtat meg, az tényleg ne kövessen.