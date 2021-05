Így változik a szervezetünk vasigénye kortól és nemtől függetlenül (x)

A vasra azért van szükség, hogy megfelelő mennyiségű oxigén jusson a sejtjeinkbe. Ha nincs elég vas a szervezetben, akkor kevesebb oxigén jut a szövetekbe, emiatt fáradékonnyá, rosszkedvűvé, sápadttá válhatunk.

Miért fontos a szervezet számára a vas?

A vas a vörösvértestekben található fehérje, a hemoglobin alkotórésze. A hemoglobin szállítja a tüdőből az oxigént a szövetekbe és a szervekbe. Ha a szervezetedben kevés a vas, a hemoglobinból egyre kevesebb termelődik, a vörösvértestek színe halványabb, mérete pedig kisebb lesz, és kevesebb oxigént tudnak eljuttatni a szervekhez. Ahhoz, hogy a vasháztartásunkat egyensúlyban tudjuk tartani, annyi vasat kell naponta pótolnunk, amennyit elveszítünk. A vaspótlásról nekünk kell gondoskodnunk, a szervezetünk nem teszi meg helyettünk, ugyanis nem tud vasat előállítani.

Így is veszíthetünk vasat

Kortól, nemtől függően a vasigényünk változó. A férfiak napi 1 mg, a nők napi 2 mg, a várandós nők pedig napi 3 mg vasat veszítenek. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk: vasat veszítünk például a vizelettel, a székletünkkel, illetve ha hullik a hajunk, vagy levágjuk a körmünket, de még a verejtékkel is. A nőknél a menstruáció ugyancsak vasvesztést okoz, terhesség idején pedig a magzat fejlődése miatt van szükségük több vasra. Vashiány akkor alakulhat ki, ha nem gondoskodunk a vas pótlásáról, és emiatt a szervezetünk raktárai kiürülnek. A vashiány tünetei kellemetlenek: azt vesszük észre, hogy egyre fáradtabbak vagyunk, fáj a fejünk, úgy érezzük, nincs erő a végtagjainkban. Sápadttá válhatunk, hullhat a hajunk, szaporább lehet a szívverésünk.

Milyen esetekben kell nagyon odafigyelni?

Fokozottan oda kell figyelnünk a vaspótlásra olyankor, ha kevés húst eszünk, vagy ha vegetáriánus, netán vegán étrendet tartunk, illetve ha fogyókúrázunk, valamint ha vérveszteségünk van (amit okozhat pl. aranyér, gyakori orrvérzés, véradás, műtét, vagy erős menstruáció). Több vasra van szükség a várandósság és szoptatás idején. De például gluténérzékenység esetén hiába viszünk be a táplálékkal megfelelő mennyiségű vasat, az ugyanis ilyenkor nem tud jól felszívódni.

Így pótolhatjuk biztonságosan a vasat

Az a legjobb, ha a fentebb említett esetekben nem várjuk meg, hogy kialakuljon, hanem inkább megelőzzük a vashiányt, és vaspótlásra lehetőleg gyógyszerminőségű, biztonságos, magas vastartalmú készítményt választunk, amely segít feltölteni a vasraktárainkat.

