Mit fogyasszunk a jobb alvás érdekében?

Becslések szerint az emberek egyharmada szenved álmatlanságtól élete valamely szakaszában, közülük sokaknak pedig időről időre visszatérő problémát okoz az inszomnia. Az elalvást és magát az alvást is számos tényező befolyásolhatja negatív és pozitív irányban egyaránt. Ezek között köztudottan szerepel a stressz és a zavaró környezeti hatások, arról viszont sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az étkezésünkkel is javíthatunk az alvásminőségen.

A minőségi alvás kulcsfontosságú szerepet tölt be a jó egészségi állapot fenntartásában, így például bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, frissen tartja az agyat, erősíti az immunrendszert és nem utolsó sorban energiával tölti fel a szervezetet. Egy felnőtt ember javasolt alvásideje 7-9 óra közé tehető, de sokan önhibájukon kívül ennél jóval kevesebbet tudnak éjszakánként pihenni.

Az alvásminőségen számtalan stratégiával lehet már javítani, köztük például az étrendünk átalakításával is. Léteznek ugyanis olyan ételek és italok, melyek elősegítik az elalvást és biztosítják az éjszakai nyugalmat. Az alábbiakban azokat az élelmiszereket gyűjtöttük össze, melyek fogyasztásával egy lépéssel közelebb kerülhetünk a zavartalan alváshoz.

Mandula

A mandula tele van hasznos tápanyagokkal, és a tudósok szerint az alvásra is rendkívül pozitív hatással bírhat. Más olajos magokhoz hasonlóan a mandulában is jelentős mennyiségű melatonin található. Ez a hormon az alvási ciklust irányítja és közvetlenül a biológiai óránkra hat.

Emellett sok magnéziumot is tartalmaz, ami hosszú távon főként az inszomniában szenvedők problémáit csökkentheti vagy szüntetheti meg teljesen. A magnézium alapvetően gyulladáscsökkentő hatású, és a kortizol nevű stresszhormont is optimális szinten tartja. Egy kutatásban azt is megállapították, hogy a napi 400 milligramm magnéziumkivonatot fogyasztó patkányok többet alszanak, mint azok a társaik, amiket nem etettek ezzel.

Kivi

A kivi az egyik legalacsonyabb kalóriatartalmú gyümölcs, mégis nagyon tápláló. Tanulmányokban pedig azt is megállapították, hogy a kivi lehet az egyik legjobb étel, amit az alvásminőség javítása érdekében fogyaszthatunk lefekvés előtt.

Egy négyhetes kutatásban 24 felnőtt két kivit fogyasztott el egy órával a lefekvést megelőzően minden este. Ezáltal 42 százalékkal hamarabb tudtak álomba szenderülni, mint a kísérletet megelőző időszakban. Emellett 5 százalékkal kevesebbszer ébredtek fel éjjelente, és 13 százalékkal nőtt az alvásidejük. A kivi alvásjavító hatása mögött feltehetően a szerotonin áll, amit a legtöbben csak boldogsághormonként ismerünk.

Pisztácia

A pisztácia az alvásjavító ételek jackpotja. Rendkívül gazdag fehérjében, B6-vitaminban és magnéziumban is, melyek mindegyike hatással van az alvásminőségre.

Túlzásba ugyanakkor sosem szabad vinni, mert magas a kalóriatartalma, így ha sokat eszünk belőle, éppen a kívánt hatás ellenkezőjét válthatja ki a szervezetben.

Lazac

A zsíros halak, köztük a lazac sok D-vitamint és Omega-3 zsírsavat tartalmaz, melyek növelik a boldogsághormonként emlegetett szerotonin szintjét. Ez egyébként azért is fontos, mert a szerotonin kapcsolatban áll a melatoninnal, az alvási ciklust irányító hormonnal, így mindkettő egyaránt fontos a szervezetnek.

A lazacnak egyébként a többi halhoz képest is kifejezetten magas a D-vitamin tartalma, ami kutatások szerint egyértelműen összefüggésben van a jó alvással.

Kamilla tea

A kamilla teában rengeteg az antioxidáns, különösen az apigenin. Ez egy olyan antioxidáns, mely kötődik az agy receptoraihoz, ezáltal elősegítve az álmosság érzését. Az orvosok gyakran javasolják az álmatlanságban szenvedőknek az apigenin tartalmú élelmiszerek fogyasztását.

Erre az egyik legjobb megoldás a kamillatea, hiszen az emellett csökkenti a szervezetben lévő gyulladásokat, erősíti az immunrendszert és a szorongást is oldja.

