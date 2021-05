Küszöbön a pollenszezon, erre készülj, ha allergiás vagy!

A tavasz közeledtének sokan nagyon örülünk, hiszen lassan, de biztosan előkerülnek a vékonyabb kabátok és a sportcipők is a szekrényből. A kirándulások alkalmával sem kell túlzottan rétegesen öltözni, és a nappalok is egyre hosszabbak. A rengeteg pozitívum mellett azonban nem mindenki várja felhőtlenül az idő enyhülését, ugyanis ekkor indul be a pollenszezon is. Azaz virágba borulnak a növények, melyek pollenjei allergénként viselkednek. A pollenszórás általában már februárban elkezdődik, ezzel együtt pedig az allergia tünetei is felerősödnek.

Ha pollenallergiánk van, nem árthat tudatosan felkészülni minden kirándulás, séta előtt. Érdemes előre megszervezni, hogy mikor milyen szabadtéri programon veszünk részt. A növények főként a reggeli órákban bocsájtják ki pollenjeiket, így javasolt a kirándulásokat délutánra, kora estére időzíteni. Szeles időben jobban terjednek a levegőben, amivel az allergiás tüneteink is felerősödhetnek. Ezzel szemben az esős idő a barátunk, hiszen az elmossa a panaszainkért felelős polleneket. A gyerekek lehetőleg minél kevesebbszer feküdjenek ki a fűbe, hiszen azzal szinte azonnal belélegzik az allergiás reakciót kiváltó anyagokat. Próbáljunk fokozottan figyelni ilyenkor, és lehetőleg megakadályozni, hogy esetleg különböző virágokat, fűszálakat tépjenek le. Egy kiadós séta után azonnal mossunk kezet és arcot egyaránt, mivel a pollen könnyen rátapad a bőrünkre, és ha nem szabadulunk meg tőle azonnal, még órákon keresztül szenvedhetünk az allergia tüneteitől.

Sajnos, ha szénanáthával küzdünk, nem szerencsés túl sokszor szellőztetni otthonunkban. Ahogy el kell kerülni a reggeli sétákat, úgy a reggeli szellőztetést is tegyük át délutánra, de a legjobb, ha lefekvés előtt nyitjuk ki pár percre az ablakokat. A kerti munkát igyekezzünk gyakrabban elvégezni, azaz legalább heti egy alkalommal nyírjunk füvet és gyomláljunk.

A pollenszezon idején segíthet, ha nemcsak ezekkel az egyszerű praktikákkal, de gyógyszerekkel is igyekszünk tompítani a tüneteket. A számunkra legjobb terápia kiválasztását bízzuk szakorvosra!

Hirdetés A tavaszi időszakban a megfázás, a nátha és az allergia egyaránt megnehezítheti a mindennapokat. Ezen betegségekben lehet segítségünkre a vény nélkül kapható Reventil tengervizes orröblítő és Reventil orrspray. Míg az orröblítő gyengéden kimossa a nyákot és a kórokozókat, addig a Reventil orrspray csökkenti az orrnyálkahártya gyulladását és enyhíti az orrdugulást. A Reventil termékcsalád egyedülálló összetevője egy gyulladáscsökkentő és kiszáradást gátló hatású molekula, az ectoin, mely védi az orrnyálkahártyát a környezeti tényezők károsító hatásaival szemben. A termék 1 hónapos kortól adható, és hosszabb távon is alkalmazható.

Vény nélkül kapható gyógyászati segédeszközök