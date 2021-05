Halálos mérgű állatot nyalt meg egy videó kedvéért

Azt hitte, medúza.

Sok veszélyes mutatványt látni a TikTokon – mint ahogy a többi közösségi oldalon, vagy akár az offline világban is – de az, amit egy Alexa Reed nevű felhasználó produkált, azért kiemelkedik a mezőnyből.

A fiatal férfi egy tengerparton sétálgatva rábukkan egy állatra, amire egyből rávágja, hogy medúza, majd elkezdi tapogatni.

Istenem, annyira hideg, és olyan nyálkás. Fel akarom venni

– mondja, és meg is teszi. A rossz döntések sorozata ezzel azonban még nem ér véget, ugyanis a srác a „nézzétek, milyen nagy, még mindig mozog, meg fogom nyalni” szavak kimondása után a szájához veszi az állatot és megnyalja.

Bár egy medúza megnyalása sem tartozik a világ legjobb ötletei közé, de Alexa Reed nem medúzát vett a szájához, hanem egy sokkal veszélyesebb élőlényt. Ahogyan azt a kommentelők nagy része is siet megjegyezni, a fiatalember egy portugál gályát emelt a szájához, ami – ahogy a National Geographic írja – mind színében, mind alakjában meglehetősen emlékeztet egy valódi medúzára, a valóságban azonban különálló polipok egész telepe. Ezzel azonban még nem lenne baj, viszont:

mérge igen veszélyes lehet az emberre is. Fogófonalai már az érintés során erős fájdalmat és gyulladást okoznak. Beteg vagy gyenge fizikumú egyéneknél a következmény légzési nehézség és akár szívleállás is lehet.

Az itt látható 5,6 milliós nézettségű videó még márciusban készült – csak valamiért most lett felkapott –, a srác túlélte a mutatványt, amit onnan tudunk, hogy azóta is napi rendszerességgel fogdos (és szájhoz emel) különböző egzotikus állatokat, és erről be is számol a TikTok-on.