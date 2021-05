A ma kétéves Archie Harrisont így köszöntötték a királyi család tagjai

Jó ég, mikor telt el ennyi idő?

Már kétéves lett Archie Harrison, Harry herceg és Meghan Markle első gyereke. Hamarosan érkezik a következő is, aki lány lesz, addig is, mutatjuk, hogyan köszöntötték Archie-t a brit királyi családban. Természetesen a közösségi médián keresztül is megtették. Markle-ék egyelőre nem osztottak meg friss képet a gyerekről.

Vilmos herceg és Katalin hercegné egy nagy családi fotóval ünneplik a sussexi trónörököst:

Nagyon boldog második szülinapot kívánunk Archie-nak! 🎈🎂

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) által megosztott bejegyzés

Erzsébet királynő formálisabb volt ennél, ő a sussexi famíliáról osztott meg képet, azzal a szöveggel:

Nagyon boldog szülinapot Archie Mountbatten-Windsornak második születésnapja alkalmából! 🎈