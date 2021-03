Mi a különbség a titoktartás és a privát tér között a kapcsolatban?

Mit is jelent pontosan egy párkapcsolatban, házasságban a titoktartás és a a privát tér? Mi az, ami elfogadható és mi az, ami már negatívan hathat a kapcsolatokra?

Nincs titok a privát térben, ettől működik

Amikor feltesszük a kérdést, hogyan lehet hosszú távon megtartani a kapcsolatban a szexuális életet, akkor arra az a válasz, hogy a közelség és távolság dinamikáján keresztül. Ez a dinamika pedig nem másról szól, mint a párkapcsolati autonómiáról, azaz az önállósságról, privát térről. Sokan hajlamosak összekeverni a privát tér, privát élet fogalmát a szeretőtartással, félrelépésekkel, titkokkal. Erről szó sincs. A titkos életek legtöbbször tisztességtelenek, hazugságban és bűntudatban telnek azoknak a napjai, akik így élnek.

Egyszerű példával érdemes megközelíteni a titoktartás és a privát tér közötti különbséget: a WC-re járással a párkapcsolatban. Amikor vécézünk, magunkra zárjuk az ajtót. A partnerünk jól tudja, hogy miért vagyunk ott, elfogadja, hogy magunkra zárjuk az ajtót, ahogy azt is, ha a telefonnal 20 percig játszunk vagy az Instagramot pörgetjük vécézés közben. Ez egyértelműen privát tér, olyasmit csinálunk, ami nem tartozik a másikra, a saját dolgunk, békében vécézünk, nincs ebben semmi titok. Ugyanezt a privát teret mi is megadjuk a partnerünknek nap mint nap: nem nyitjuk rá az ajtót, nem kezdünk el vele fontos logisztikai vagy pénzügyi dolgokat megbeszélni, és nem is kérjük számon, hogy miért zárta magára az ajtót vécézés közben.

Mindannyian megérdemeljük a magánéletet a párkapcsolatban is. Az a jó, ha azt a szabadságot és önállóságot, amit mi is szeretnénk megélni a kapcsolatban, képesek vagyunk megadni a társunknak is.

Ilyen magánéletnek számít a barátokkal való focizás, a foci utáni sörözés, a lányokkal való bulizás, vagy akár egy hosszú hétvége barátokkal – a partner nélkül. Mindezzel nem arra adunk jogot a társunknak, hogy titkos életet éljen, hanem arra, hogy feltöltődjön, kikapcsolódjon, hogy olyasmit csináljon, ami egyedül az övé. A párkapcsolatokban, és házasságokban nemcsak a baráti társaságokkal való kikapcsolódás vagy a hobbijaink megélése jelenti a privát teret, ugyanennyire privát térnek minősül az önkielégítés, a szexuális fantáziáink részletei, de akár a tisztálkodás (még a pattanások nyomkodása vagy az orrszőrzet eltávolítása) is.

Ezekre nem érdemes rákérdezni, bármennyire is kíváncsiak vagyunk, így a „kire gondoltál maszturbálás közben”, vagy a „mennyiszer és hogyan csinálod” kérdéseket is inkább hanyagoljuk. Mindenkinél máshol lehet a privát tér határa, így akadnak, akik már arra sem szívesen válaszolnak, hogy korábban hány emberrel feküdtek le – ezt tényleg a saját életük részének tartják, hazudni pedig nem szeretnének, csak azért, hogy jobb színben tűnjenek fel. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy mi mennyire engedjük be a partnert a gondolatainkba. Vajon mindaz, ami a fejünkben jár és kimondjuk, előnyére válhat a kapcsolatnak, vagy éppen ellenkezőleg? Mennyit kell megosztanunk arról, mi jár a fejünkben?

A titkolózás az intimitás kárára mehet

A válasz az, hogy pont annyit, amennyi szükséges, de semmiképp sem annyit, hogy az a közösen megélt intimitás kárára legyen. Egy hétköznapi példával élve a határ valahol így érzékeltethető: nem célszerű részletesen beszélni arról, mi történt vécézés közben, ahogy arról sem, mennyire erős a menstruációs vérzésünk. Azonban például ha mindkettő jócskán eltér a szokásostól és betegség tünete lehet, jó ha jelezzük a partnernek, probléma van. Ezek nem titkok, nincs bennük hazugság sem.

A párkapcsolatokban ugyanis a titkok azt is jelentik, hogy valamiről hazudni kényszerülünk. A hazugságok olyan érzelmi távolságokat okozhatnak, hogy az intimitás is megváltozhat emiatt a kapcsolatban. Legyen ez akár egy gyerekkori trauma, abúzus súlyos titka, vagy egy korábbi kapcsolatban megélt vetélés, esetleg a szülők alkoholizmusa, előfordulhat, hogy éket ver a két ember közé, amíg titok marad.

A titkokat a félelem és a szégyen tarthatja életben.

Félhetünk elmondani amiatt, hogy mit szól majd a partner, szeret-e továbbra is, elfogad-e olyannak, amilyenek vagyunk, ítélkezni fog-e, ha megtudja. Bárki, aki úgy éli a mindennapjait a házasságában, párkapcsolatában, hogy súlyos titkokat cipel minden nap, tegye fel magának a kérdést, mit szólna hozzá, ha vele szemben tartana a társa ilyen titkokat?

Azért titkolózunk, hogy megvédjük magunkat. Azonban minél régebb óta titkolózunk, annál nehezebb lesz elmondani.

Az is kérdés, hogy mikor jó elmondani a titkainkat. Az időzítés és a beszélgetés kezdeményezése még nehezebbé teheti a helyzetet. Ha valaki azonnal a titkaival indít bármilyen emberi kapcsolatot, könnyen szánalmat válthat ki a másik emberből. Márpedig a szánalom érzése megnehezítheti az egyenrangú kapcsolatok kialakulását. A titkokat tehát nem jó túl hamar elmondani, főleg nem egy induló szerelmi kapcsolatban. Annyit azonban megtehetünk, hogy ha nem is az első három randin, de az első félévben beszélünk azokról a titkokról, amik a párkapcsolatra hatással lehetnek.

A titkok őrizgetése hosszú távon valós lelki terhet jelent, hatására fokozott fáradtságot tapasztalhatunk, alacsonyabb lehet a teljesítőképességünk a munkában, mentális jóllétünk rosszabb minőségű lehet. A párkapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, a titkok pedig nehezítik a bizalom kialakulását. Ha az igazán nehéz titkokat nem mondjuk el a partnerünknek, az egyúttal azt is jelentheti, hogy nem bízunk annyira a kapcsolatunkban, sem a partnerben, hogy közelebb engedjük magunkhoz. Emiatt fájhat annyira, ha valaki mástól tudja meg később a párunk mindazt, amit titokban szerettünk volna tartani.

Ezeket a kérdéseket érdemes magunknak feltenni a titkokkal és a privát térrel kapcsolatban:

Hogyan működött a titkolózás az előző kapcsolatainkban? Volt-e valaki, aki eljátszotta a bizalmunkat? Ez mennyire van hatással a mostani párkapcsolatunkra?

Hogyan működött a privát tér az előző kapcsolatainkban? Képesek voltunk megadni azt a szabadságot a másiknak, amit mi magunk elvártunk jogosan? Hogyan működik most a privát tér? Léptünk át olyan határt, ami befolyásolta az intimitást a kapcsolatban? Van elég időnk önmagunkra?

Milyen okok miatt nem akarunk beszélni a súlyosabb titkainkról?

Ha valaki úgy érzi, nehezen boldogul a titkaival, ha azok hatással vannaka mindennapjaira, érdemes felkeresni egy szakembert, aki segíthet abban is, hogy hogyan mondja el a partnerének. Szintén fontos szakember segítségét kérni, ha a privát teret nehéz kialakítani, esetleg féltékenységgel, birtoklási vággyal kell szembenézni.

