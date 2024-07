ATV: Visszavonul a sporttól a kisgyereket felrúgó karateedző, akire akár börtön is várhat

Az ATV Híradója elérte nyaralásán azt a férfit, aki egy szolnoki kalandparkban felrúgott egy rá bízott kisgyereket. A férfi a csatornának azt mondta:

Olyan súlyos cselekedetet hajtottam végre, mely szégyent hozott a sporttársadalomra, éppen ezért eltávolodom ettől a világtól örökre.

Más lehetőség nem is állna előtte, ugyanis a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) pénteki közleménye szerint minden karateoktatási tevékenységtől véglegesen eltiltotta, ahogy a mester cím használatától is, dan fokozataitól megfosztották, edzői engedélyét visszavonták. Az MKSZ jászberényi székhelyű egyesületét, a Yakuzákat is eltiltotta a táborszervezéstől, és kizárta a szövetségből.

A férfi az ATV-nek azt mondta, a sértett fiú édesanyja nyitott arra, hogy személyesen is bocsánatot kérhessen tőle. A karateedző azt is kijelentette, áll a felelősségre vonás elé.

Szintén az ATV szólaltatta meg az Ügyvédkör elnökét, Horváth Lórántot, aki szerint az indulatos edző egy bocsánatkérésnél jelentősebb büntetési tételre számíthat. „Álláspontom szerint ez egy súlyos testi sértés kísérlete, és annak is egy minősített esete, mivel nagy valószínűséggel megállapítja majd a bíróság, illetve a nyomozóhatóság, hogy a kiskorú akinek a sérelmére elkövették védekezésre képtelen volt, és ez minősített eset, amely 3 éves börtönbüntetéssel büntetendő.”

Horváth Lóránt hozzátette, mivel a kisfiú a karateedző felügyeletére volt bízva, kiskorú veszélyeztetésének tette is felmerülhet, amiért öt év szabadságvesztés is járhat. A Szolnoki Rendőrfőkapitányság egyelőre garázdaság gyanújával nyomoz, és vizsgálja, más vagy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e az ügyben.