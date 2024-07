Megkoronázták Malajzia új királyát, a Harley Davidsonon motorozó milliárdos szultánt

Malajziában színpompás ceremónia keretében királlyá koronáztak szombaton egy Harley Davidson motorkerékpáron közlekedő milliárdos szultánt. A 65 éves Ibrahim Iskandar megkoronázása a Kuala Lumpur-i Istana Negara királyi palotában azután történt, hogy Johor uralkodója, akit tavaly októberben választottak meg az ország új, 17. királyának, januárban letetette a hivatali esküt.

A ceremónián részt vett mások mellett Anwar Ibrahim miniszterelnök, Hasanal Bolkiah, a szomszédos Brunei szultánja és Hamad bin Isza al-Halifa bahreini király. Az arannyal díszített hagyományos kaftánt és királyi fejdíszt viselő uralkodó vállalta, hogy

tiszteletben tartja az alkotmányt, megvédelmezi az iszlámot és szavatolja a békét Malajziában.Anwar Ibrahim üdvözölte az új királyt és hűséget esküdött neki. Malajzia alkotmányos monarchia, ahol a kilenc ősi szultanátus családfői saját maguk közül választanak uralkodót öt évre. Bár a király szerepe többnyire ceremoniális, az elmúlt években azonban mégis erősödött, tekintettel a malajziai politikai élet megosztottságára, háromszor is be kellett avatkoznia, hogy miniszterelnököt tudjanak jelölni. Az uralkodónak a fontos politikai kinevezések felügyeletén túl kegyelmezési joga van, ő a legfőbb vallási vezető a muzulmán többségű országban, s egyben ő a hadsereg főparancsnoka is.

Ibrahim Iskandar szultán a gazdag johori királyi család tagja, a Bloomberg hírügynökség legalább 5,7 milliárd dollárra (2049 milliárd forint) becsüli a szultán és a családja vagyonát. Legutóbb negyven éve volt johori szultán Malajzia uralkodója, mikor Ibrahim szultán apját, Iskandar szultánt kiáltották ki Malajzia nyolcadik királyává 1984-ben.

A szókimondásáról ismert Ibrahim szultán éles hangon bírálta a malajziai politikát és a korrupciót. A hatgyerekes családapa a múltban Harley Davidson motoron járta be Johort, hogy adományt osszon a rászorulóknak. A közösségi hálón jártas királynak tekintélyes luxus- és sportautógyűjteménye, tovább több magánrepülőgépe van.