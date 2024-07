Videón a Google új Pixel telefonja, ami itthon is kapható lesz

Korábban ritkán írtunk a Google-féle Pixel okostelefonokról, hiszen a keresőóriás jó pár éve (a régiónk sok más országához hasonlóan) hivatalosan itthon nem forgalmazza a készülékeit, amik szürke importból ugyan beszerezhetők voltak, de garancia nem vonatkozott rájuk, ahogy hivatalos szervízszolgáltatás sem volt. Ez változik meg idén, hiszen a Yettel vezérigazgatója Igor Prerovsky már áprilisban arról beszélt, hogy a szolgáltató exkluzívan fogja értékesíteni a Pixel 9-et, egyből a bejelentés után.

A Google hivatalosan augusztus 13-án fogja bemutatni a Pixel 9 szériát, amiről a rengeteg szivárgásnak köszönhetően már most tudható, hogy összesen négy készüléket takar: a Pixel 9, a Pixel 9 Pro, a Pixel 9 Pro XL és a Pixel 9 Pro Fold modelleket. Utóbbi a keresőóriás második próbálkozása lesz a hajlítható kijelzős okostelefonok kategóriájában, és egy, a Galaxy Fold6-hoz hasonló tabletté nyitható mobilról van szó.

A fenti modellek közül kettő létezését már maga a Google is elismerte, hiszen július 19-én videót tettek közzé a Pixel 9 Pro és a Pixel 9 Pro Fold készülékekről is. A telefonokról a dizájn egyes részletein kívül szinte semmi nem derül ki, viszont az már most világos, hogy a cég saját mesterséges intelligenciája, a Gemini komoly szerepet kap majd ezeken az új készülékeken. Erre utal legalábbis, hogy a videók alapvetően arról szólnak, hogy a felhasználó az MI-t kéri meg, hogy írjon egy szakítós levelet a régi telefonjának, mert a Pixel 9 Pro és Pixel 9 Pro Fold képében talált egy jobbat.

A Gemini persze nemcsak a telefonokon kap nagy szerepet, a Google az egész jövőjét a mesterséges intelligencia segítségével építi, ami elsőre jól hangzik, de komoly problémákat is rejt – erről egy részletes cikkben írtunk korábban.