Egy kicsit mindenki szereti saját magát másokhoz hasonlítani, de éppen ez a fajta összehasonlítás okoz félreértéseket, tévhiteket, így van ez a szexuális élettel is. Sokan vélnek mást a többi ember szexuális életéről, mint ami a valóság, ezeket pedig a haveroktól hallott túlzó történetekből, pornófilmekből, internetes kommentekből veszik. Szerencsére vannak olyan férfiak és nők is, akik meg merik kérdezni a szexológiával foglalkozó szakembereket is arról, amire régóta szeretnének választ kapni. Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó kollégánk szedte össze a hozzá érkező olvasói levelekből és emailekből a leggyakoribb kérdéseket a szexről.

Normális vagyok?

A más emberekhez, nőkhöz, férfiakhoz, vagy akár a pornóhoz hasonlítva rengetegen megkérdezik azt, normálisak-e, normális-e az, ahogyan működnek az ágyban, normális-e ahogy a testük kinéz. Ez vonatkozik a fitymára, makkra, a pénisz merevedési képességére, magömlésre, a nőknél a csikló méretére vagy a hüvelyben érzett izgalomra, az orgazmus képességére vagy annak képtelenségére. A fétisekkel kapcsolatban is gyakran felmerülő kérdés, hogy mennyire normális. Az jó, ha valaki el meri mondani az aggályait és felteszti a kérdést, hiszen a válaszokkal tisztázhatja saját magában azt is, hogy milyen elvárásokkal áll a testéhez, a szexuális életéhez. A válaszok minden esetben egyediek, nem lehet általánosítani ebben a kérdésben, viszont éppen ezért is fontos bátorságot venni és egy szakembernek, szakorvosnak is akár feltenni a kérdéseket.

Oké-e maszturbálni a párkapcsolatban?

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés a párkapcsolatok, házasságok alatti maszturbálásról szól, szabad-e maszturbálni a kapcsolatban vagy ez olyan dolog, ami ciki. Egyáltalán nem ciki vagy kínos, és még csak nem is szégyellni való dolog, de ne kössük a partner orrára, hányszor és mikor maszturbálunk. Azért sem kellene szégyellni, mert a párkapcsolatokban a leggyakoribb probléma, hogy nem azért nincs szex, mert nem vágynak egymásra, hanem mert eltérő időpontokban, eltérő libidóval élik az életüket. Ha az egyik fél inkább reggel vágyna rá, de a partnerének az este jobb lenne, akkor hosszú távon nehezen fogják tudni összehozni az együttléteket, sőt, ha az egyikük számára elég kéthetente egyszer a szex, a partnerének viszont hetente háromszor van rá igénye, máris konflikushelyzet állhat elő. Azt, hogy az egyik fél nagyobb libidójú, el kell fogadni, a maszturbálás ebben az esetben kompromisszumot is jelenthet. Abban az esetben beszélhetünk gondról a párkapcsolatban való maszturbálásról, ha a partnerrel való szex rovására megy, ha függőséggel kapcsolatos szokássá (pornó) alakul.

Miért van szüksége arra, hogy mellettem pornót nézzen?

A pornóval kapcsolatban amikor a nők kérdeznek, a kérdésük általában arra irányul, mellettük miért kellenek a pornószínésznők is, ők most akkor kevesek-e a partnereiknek. Az igazság az, hogy a pornónak nem kell megfelelni, nem kell azon izgulni, jól csinálja-e, elég-e, jó-e a merevedése, meddig fogja bírni a magömlésig, és az aznapi stressz levezetésére is tökéletes. A pornó a párkapcsolatokban, házasságokban kényes kérdés, azokban a kapcsolatokban, ahol nincs szex, de a pornó akár mindennap jelen van, ráadásul a partner folyamatosan figyeli és ellenőrzi titokban a böngészők előzményét, egészségtelen kapcsolatról beszélhetünk. Ilyenkor a harag, féltékenykedés és balhék helyett egyetlen egy őszinte beszélgetésre lenne szükség, ami higgadt hangnemben zajlik, és amiben megbeszélik, hogy segítséget kérnek valakitől, mert ez nem jó irány. Természetesen vannak olyan kapcsolatok, ahol nem ennyire szélsőséges a helyzet, és van szexuális élet is, pornó is, az ilyen kapcsolatoknál is felmerülhet a partnerben, mégis miért van szükség a pornóra. A pornónézés és a maszturbálás ma már akár tizenéves korban elkezdődhet és kitarthat egy életen át is. Ez egy olyan szokás, ami bennemarad a mindennapokban, sok esetben pusztán csak rossz szokás, stresszlevezetés, de van, hogy nem feltétlenül rossz szokás, hanem valami mást pótol. Sok esetben hétköznapi dolognak kellene tekinteni, de vannak helyzetek, amikor túlmutat ezen: ha eltűnik a libidó, ha korai magömlés van, ha merevedési zavar alakul ki, ha húsvér emberrel nem megy úgy a szex. Ilyenkor érdemes szakembert keresni.

Hogyan élhetnék nyitott kapcsolatban úgy, hogy az ne tegye tönkre a párkapcsolatomat?

Főleg a fiatal párokra jellemző a nyitott kapcsolatra vonatkozó kérdés, többségében azok a férfiak kérdezik, akik az első párkapcsolatukban élnek 15-16 éves koruk óta és együtt vannak bő tíz éve a partnerükkel. Vannak olyan párok, ahol együtt veszítették el a szüzességüket és azóta is szépen élnek együtt, azonban egyikük vagy mindkettejük vágyna arra is, hogy tapasztalatot szerezzen. Mindezt úgy, hogy a kettejük kapcsolata ne sérüljön. A nyitott kapcsolat mindig nehéz kérdés, hiszen nem lehet megoldás a kapcsolaton belüli problémákra, pláne, ha nincs szex. Akkor nem másokkal, hanem elsősorban közösen kellene megoldani a gondokat (párterápia, párkapcsolati tanácsadás például jó lehet), és csak utána lehet arról beszélni, hogy másokat is bevesznek a kapcsolatba. Ez csak úgy működik, ha nemcsak egyvalakinek van erre joga hanem mindkettejüknek, és ha közösen megbeszélik a szabályokat, mikor, kivel, milyen védekezés mellett oldják meg a másokkal való szexuális életet, szerelmi kapcsolatot. A szerelem és az érzelmek megtörténhetnek a külső kapcsolatokban is, erről is jó beszélni és egyeztetni, mennyire engedik be a párkapcsolatukba ezeket. Látható, hogy rengeteg szóbeli kommunikáció szükséges a témában, és feltétele a valóban jól működő párkapcsolat.

Használhatok a szexhez a partneremmel vibrátort?

A szexuális segédeszközök használatára vonatkozóan is sok kérdés van a férfiakban és a nőkben egyaránt, leginkább amiatt, hogy azok a nők, akik vibrátorral, csiklóizgatókkal önkielégítenek és egyedül megélik a tetőpontot, szeretnék a partnerrel is használni. Csakhogy nem minden férfi (vagy leszbikus kapcsolatban nő) viseli jól, ha nem az ő kényeztetése hozza meg az orgazmust, pláne akkor, ha a partnerhelyzetben eleve nehezen vagy sehogysem jön össze az orgazmus. Bármit lehet használni a szexhez, ami nem ütközik törvénybe és aminek kölcsönös megállapodás az alapja, és ez a közös beleegyezés az, amit minden esetben tisztelni kell. Egy próbát mindenképpen megér a vibrátorral vagy egyéb szexuális játékszerrel való szex, de csak akkor, ha mindenki beleegyezik és nem erőltetjük egymásra az akaratunkat. Igaz ez az bilincsekre és egyéb szadomazo eszközökre is: tartsuk tiszteletben a másik határait és csak akkor vegyük elő ezeket, ha 100%-ig beleegyezik a partner. Azok, akik úgy gondolják, hogy ha nem mennek bele ilyesmi játékokba, akkor elhagyják őket, lecserélik másra, érdemes végiggondolniuk, hogy biztosan jó partnert választottak-e, és egészséges-e a továbbiakban olyan kapcsolatban maradni, ahol szexuális cselekmények a feltételei a kapcsolat jövőjének.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Getty Images