Az idegrendszer is felelhet azért, ha valaki fél boldoggá tenni magát

A férfipanaszok mögött nem csak a prosztatagyulladás állhat.

Amikor minden flottul megy az életünkben, bele sem gondolunk abba, mennyire szerencsések vagyunk, hogy semmilyen panasz nem kínoz bennünket a legnagyszerűbb tevékenységünk, azaz szex közben. Aztán ha mégis beüt a baj, akkor eluralkodik rajtunk a rémület – bár szerencsére gyakoribb, hogy csak kisebb nyavalya támadta meg a szervezetet. Ám a dolog ettől még nem lesz kevésbé kellemetlen és félelmetes.

Klasszikusan ilyen eset férfiaknál a kismedencei fájdalom szindróma, azaz a prosztata nem bakteriális eredetű krónikus gyulladása.

A betegség abból a szempontból kíméletlen, hogy nagyon meg tudja keseríteni a férfiak mindennapjait. Jellemző tünete a kényelmetlen, fájó érzés az alhasban, ami gyakorta kiterjed a herezacskóra és a lágyékba, illetve a combok belső oldalába is átsugározhat. Mégis, a férfiak még ekkor sem mindig gondolnak arra, hogy baj lehet, hanem csak amikor tartósan vizelési-, illetve szexuális problémákat tapasztalnak. Utóbbi a leggyakrabban magömlési zavarokban, fájdalmas ejakulációban nyilvánul meg, de merevedési vagy potenciazavar is előfordulhat, amelynek kezelés híján könnyen a nemi vágy csökkenése, vagy akár aszexualitás lehet a vége. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a férfi már nemcsak a partnerét hanyagolja, hanem a várható fájdalomérzet miatt már attól is félni kezd, hogy önmagát „boldoggá tegye”…

Ám szexuális diszfunkciók még olyankor is adódhatnak, ha a libidó sértetlen marad: a későbbiekben ugyanis kiderülhet, hogy a betegség szövődményeként reprodukciós problémák lépnek fel a férfinál.

Ezért nagyon fontos, hogy idejében diagnosztizálják a kismedencei fájdalom szindrómát, ami összetett kórkép. Kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, úgy mint korábbi, elhúzódó bakteriális fertőzés, rendszertelen szexuális élet, nem megfelelő életmód, amelyre a mozgáshiány, valamint az egészségtelen táplálkozás jellemző.

Azoktól a kínoktól, amelyeknek normális esetben semmilyen közük nem lehetne a szexhez, tanácsos mielőbb megszabadulni, így ha valaki a fentebb felsorolt tüneteket tapasztalja, a legjobb, ha máris tárcsázza az urológusát.

