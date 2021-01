Zimány Linda Dubajban piheni ki az elmúlt időszak fáradalmait

Az Instagramját nézegetve olyan érzésünk van, mintha már nyár lenne.

A jelenlegi helyzetben továbbra is megosztó dolognak számít az utazás, annak ellenére is, hogy egyes helyek tárt karokkal várják a negatív teszttel rendelkező turistákat. Ilyen Dubaj is, ahová Cooky és családja decemberben repültek el néhány napra és kapták is érte az oltást a kommentelőktől.

Úgy tűnik, Zimány Lindát ez nem érdekli. Ő három napja posztolja a bikinis fotóit hol a medence, hol a tenger partjáról. Az ügyvédnő ugyan nem osztotta meg a helyszínt, de InstaStoryjában két embert is megjelölt, akikkel együtt tölti az idejét és az ő profiljukról egyértelműen kiderül, hogy Dubaj a helyszín.

Az egyik személy egyébként egy francia fotós, aki azt írja, hogy dolgozni ment az Egyesült Arab Emírségekbe, ami azt jelenti, hogy Zimány sem csak pihen, de a fotóit elnézve azért a munka mellett pihenésre is jut ideje.