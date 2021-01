A férj 20 éve megálmodta a lottószámokat, most elvitték a főnyereményt

Deng Pravatoudom minden áldott héten azokat a számokat játssza meg a lottón, amiket férje 20 évvel ezelőtt egy éjszaka megálmodott.

Az álomból 2020 végére lett valóság: az 57 éves ontariói nő december elsején bement a bankba, hogy befizessen pár számlát, férje eközben az autóban várakozva ránézett a legfrissebb lottószámokra. Amikor Deng Pravatoudom beszállt a kocsiba, a férfi tudatta vele:

60 millió kanadai dollárt (13,8 milliárd forint) nyertek a lottón.

Az ontariói szerencsejáték-cég közleményéből kiderül, hogy a nő a hír hallatán extatikus állapotba került, sírt örömében, alig hitte el a történteket. A nyertesek közölték: vásárolnak egy házat, és amint a járványhelyzet engedi, bejárják a világot, hiszen sosem utazgattak, például még nem voltak Európában. Természetesen a nyeremény összegéből támogatják két gyereküket is.

De először is befizetik a számláikat. A család meglehetősen sokat nélkülözött az elmúlt évtizedekben: Pravatoudom 1980-ban Laoszból költözött Kanadába 14 testvérével. Annyira szegények voltak, hogy évekig csak a helyi templom támogatásával tudták fedezni a kiadásaikat.

A nő és férje is fizikai munkásként húzott le 40 évet; Pravatoudomot ráadásul 2020 tavaszán elbocsátották állásából a járványhelyzet miatt. Most még talán néhány ékszert is vásárol magának.

57 year old Deng Pravatoudom picked up her $60 million cheque at the Ontario Lottery and Gaming prize centre yesterday. Pravatoudom has apparently played the same lotto numbers for 20 years because they came to her husband in a dream. pic.twitter.com/J0sUAMKkRj

— Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) January 19, 2021