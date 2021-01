Bizarr szakálldivatot hozhat 2021

A majomfarok lesz a 2021-es év szakálltrendje – írja a LadBible című brit bulvárlap. A majomfarok egy afféle féloldalas szakáll, mely a bajusszal kiegészülve spirálformát alkot, nagyjából így:

I need all of my non-baseball fan followers to look at mike fiers’ monkey tail beard. thank you. pic.twitter.com/0o3lcH7bjz

A majomfarok-szakáll még bőven a járvány előtt, 2019-ben robbant be a köztudatba, amikor Mike Fiers, az Oakland Athletics profi baseball-játékosa ezt a bizarr szakállformát viselte egy meccsen. Azt mondta, csak egyszeri alkalom volt, amit azért csinált, hogy megnevettesse a csapattársait, mégis úgy tűnik, szellemet szabadított ki a palackból. A közösségi oldalakat azóta ellepik majomfarok-szakállas fotók.

Fiers követői közül néhányan ráadásul nem is elégszenek meg az egyszerű, de már önmagában is bizarr majomfarokkal, hanem minden kreativitásukat beleadva, még furább arcdíszeket alkotnak.

A kommentelők két táborra szakadtak. Az egyik oldalon állnak azok, akik a majomfarokban csak vidámságot látnak, amiből szerintük ránk fér már egy jó adag. Mások viszont nem értik az egészet, ezért képtelenek elfogadni, hogy felnőtt férfiak ilyen fura arcszőrzettel jelenjenek meg nyilvánosan.

I am sure this was a mistake of the stylist. But the smart one made a new fashion statement out of it.

Truly redefined “learn from your mistakes” 😂😂#MonkeyTailBeard https://t.co/GNQSNwoRDp

— DalitWomenRise (@Deepika00269503) January 15, 2021