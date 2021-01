Csak virtuálisan vagy egyedül: ezek lesznek 2021 szextrendjei

A szexuáliskellék-szegmens tovább növekedhet.

A karanténlehetőségek befolyásolják majd leginkább a 2021-es szextrendeket is – állítja egy szakértő. A Metro által megszólaltatott Tyomi Morgan úgy véli, hogy a maszturbálás, a szexuális kellékek használata és a virtuális szex további térnyerése lesz a jellemző az idei évben.

A járványügyi szigorítások, a szociális távolságtartás miatt egyre többen veszik saját kezükbe a dolgokat, mondja a szexszakértő, így továbbra is az önkielégítés játssza majd a főszerepet. A szakértő szerint ez amúgy is a szex legbiztonságosabb módja, és kielégülés szempontjából is előnyös:

Nincs több színlelt orgazmus, nincs kielégületlenség.

Mindezek szerinte a kedély javítása és az immunrendszer szempontjából is fontos tényezők.

A második fontos 2021-es trend a szakértő szerint: a szexuális kellékek piacának további dübörgése. Már 2020 nagy része is a karanténról szólt, és már az első hullám alatt kiderült, hogy a bezártság óriási hatással van a segédeszközök piacára – nem lesz ez másként idén sem. Tyomi Morgan szerint minden eddiginél több játékszer fogy majd, és több lesz az új vásárló, aki most ismerkedik meg az örömszerzés ezen formájával.

A harmadik idei trend: a virtuális randik további térnyerése. Itt nemcsak a társkereső oldalak aktív használatára kell gondolni, hanem arra is, hogy a párok a korlátozott találkozási lehetőségek miatt a virtuális térben élik majd át, amit normális körülmények személyesen kellene átélniük. Ez persze már korábban is jellemző volt, de most még inkább elterjed (természetesen a legkülönbözőbb szexuális segédeszközök alkalmazásával).

És erre egyre több a felület és a lehetőség, a szexszakértő példaként az Instagramot említi, ahol a videóbeszélgetés során egy romantikus filmet is megnézhetnek „együtt” a felek, megágyazva a hangulatnak és az ezt követő – sajnos csak virtuális – programnak.

Azért azt tegyük hozzá lezárásként, hogy remélhetőleg a távszex valamennyi formájára csak az év első felében lesz szükségünk.