Dér Heni az Instagramjáról: a negatív károgókat jövőre is ugyanúgy el fogom takarítani

Dér Heni már 2021-re tekint december 30-án, ugyanis Instagram-oldalán arról tett említést, hogy jövőre sem fog változni saját közösségi médiás profiljának irányítása – azaz 2021-ben is ő fogja megszabni, ki és mit írhat neki kommentben.

Ma van az év utolsó előtti napja! Van mit átgondolni 2020-al kapcsolatban, sokat tanultam belőle. Leginkább azt, hogy továbbra sem fogok keseregni, mert nem visz előre. Inkább megpróbálom mindenben a jót látni, továbbra is a magam dolgával foglalkozom, továbbra is sokat mosolygok még azokra is, akik rosszindulatúan állnak hozzám.. :)) Ez az oldal jövőre is az én tulajdonomban lesz, ezért csak az kövessen, aki velem van, a negatív károgókat ugyanúgy el fogom innen takarítani! :)