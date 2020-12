Halsey bocsánatot kért, amiért az evészavarával kapcsolatban posztolt képet

Ahogy mostanában minden létező celeb, így Halsey is kipróbálta az Instagramon nagyon népszerű játékot, amiben a követők által megadott időpontokról és életeseményekről posztol fotót. Valaki azt kérte, mutasson egy olyan pillanatról, amikor mélyponton volt. Halsey erre egy tükrös szelfit posztolt magáról, amin ruha nélkül pózol és aggasztóan vékony. A képhez azt írta, hogy ez akkor készült, amikor evészavarral küzdött, és arra bátorított mindenkit, aki hasonló cipőben jár, hogy kérjen segítséget.

A követők a képet látva kiborultak, mivel Halsey nem tett ki figyelmeztető jelzést, hogy érzékeny témában posztol és sokakat felzaklathat a kép. Emiatt kénytelen volt bocsánatot kérni, amiben kifejtette, hogy csak a jó szándék vezérelte és szeretett volna segíteni másokon azzal, hogy megosztja saját tapasztalatait. A képet azóta letörölte, de ebben a cikkben meg tudja tekinteni.

TW: disordered eating

I am very sorry for posting a photo of myself depicting my struggle with ED without a sufficient trigger warning. I was very nervous to post it and didn’t think properly. I had positive intentions. I would never want to harm someone who shares my struggle.

— h (@halsey) December 28, 2020