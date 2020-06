Halsey is tüntet Amerikában, de hallani sem akar arról, hogy most szelfizzenek vele

Az énekesnő Halsey is tüntet Amerikában, miután többen utcára vonultak a George Floyd halálát okozó rendőri intézkedés miatt. Rajta kívül több híresség is ott van: Emily Ratajkowski, Jamie Foxx és Ariana Grande is kint volt. Halsey nemrég eltörte a bokáját egyébként, de ez sem tántorította őt a tüntetéstől. Azt viszont leszögezte, rajongói meg se próbáljanak vele szelfit készíteni, mert ez most nem ennek az ideje.

don’t even ask me, I won’t say yes. that’s not what this is about.

— h (@halsey) May 30, 2020