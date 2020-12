Ismét pikáns képen landolt Ferenc pápa lájkja az Instagramon

Egy hónappal ezelőtt szokatlan okokból volt hangos Ferenc pápa nevétől az online diskurzus: a Vatikán egyenesen az Instagramtól követelt magyarázatot arra, hogyan fordulhatott elő, hogy a pápa hivatalos fiókjának lájkja egy erotikus fotó alatt tűnt fel.

Alighogy elcsitult az ügy, ismét kellemetlen helyzetbe került a katolikus egyház feje. A News18 szúrta ki a Twitteren egy modell posztját, melyben a nő azzal büszkélkedik, hogy a pápa az ő fotóját is kedvelte.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO

— Margot 🦊 (@margot_foxx) November 19, 2020