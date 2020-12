Chris Evans és öccse sportot űznek egymás ijesztgetéséből

Chris és Scott Evans a jelek szerint jól szórakoznak egymás társaságában. Ezt onnan is sejtjük, hogy az elmúlt napokban Instagram-oldalukra töltöttek fel videókat arról, hogyan ijesztik meg egymást váratlan pillanatokban. A hétvégén posztolta a nagyobbik Evans, ahogy a konyhába belépő, gyanútlan öccsére ráordít, és az ennek következtében konkréten lefagyott, annyira megijedt. Ezután öccse úgy döntött, szép csendben megvárja, míg a bátjya besétál a házba kutyájával, ő akkor ijesztett rá. Chris Evans Instagramon azt is írta, hogy retteg az ünnepek alatt, hogy mikor rémiszti meg őt öccse. A videókat itt tudja megtekinteni:

Chris Evans once said: “My brother and I clearly have the same affliction. We absolutely love scaring people.” 🤣

[Here’s a little compilation] pic.twitter.com/GiFIdZY5OJ

— Sílvia (@JustMe_Silvia) December 20, 2020