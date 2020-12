Mariah Carey felkészülhet a trónfosztásra.

A karanténhelyzet úgy tűnik rendkívüli módon megihlette Fekete Pákót, aki az elmúlt fél évben már a negyedik videóklipjével jelentkezik. A legutóbbi ráadásul egy romantikus-karácsonyi dal, úgyhogy nem kizárt, hogy Mariah Carey örök klasszikusa, az All I Want for Christmas Is You lassan nyugdíjazhatja magát.

Fekete Pákó dala egyébként a Karácsony címet viseli, habár szó sincs benne az ünnepről, inkább csak a hidegről, meg arról: