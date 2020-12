Kulcsár Edina szerint az alaptörvény módosítása nem csak az egynemű párokat bünteti, hanem a gyerekeket is

Ördög Nóra és Kárpáti Rebeka után Kulcsár Edina is kifejtette véleményét az alaptörvény módosításával kapcsolatban, ami szerint „az anya nő, az apa férfi”.

Ha egyetértenek velem, ha nem, én vállalom a véleményemet. Mélységesen el vagyok keseredve. Persze, engem nem érint a dolog, de valahol mégis! Miért? Én egy olyan ember vagyok, aki törődik másokkal. Aki naponta többször is belegondol más emberek helyzetébe. Köztük abba is, hogy hány gyereket elhagynak a szüleik. Akik csak arra várnak az árvaházban, hogy egyszer bekopogjon valaki/valakik az ajtón és azt mondják, hogy ,,Mától egy család leszünk🥰”! Tegnaptól kezdve sajnos jóval kevesebb esély lesz arra, hogy azon a bizonyos ajtón bekopogjanak. Nem is kifejezetten a nemek egyezése miatt, hanem mert csak házastársak fogadhatnak örökbe. Egyedüli személy nem is… bár ha külön kérvényt nyújtanak be, akkor talán igen!🤷🏻‍♀️