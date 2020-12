Az idén még feszültebbé tesznek az ünnepek! Hogyan oldjam a stresszt? (x)

„A decemberi időszaknak a meghittségről és örömről kellene szólnia, de engem az idén inkább feszültté tesz az ünnepek közeledte. Túl sok a feladatom a munkahelyemen, nem tudom, hogyan járhatnék a sok rokonom kedvében, ráadásul a várva várt karácsonyi vacsora is elmarad az idén…”

Katalin 35 éves egyedülálló anyuka, aki felelősséggel járó munkája mellett két kisiskolás fiút nevel. A gyerekek minden évben nagyon várják az ünnepeket, ám az anyukának plusz feszültséget okoz ez az időszak.

Túlhajtanak a munkahelyemen

„A munkahelyemen az év végi hajtás miatt megkétszereződnek a feladataim. A szokásosnál is nagyobbak az elvárások, az pedig a kutyát sem érdekli, hogy egyedül nevelem a két kisfiamat. Ilyenkor minden időm be van táblázva, hiszen nem csak a munkahelyemen kell pontosnak lennem, hanem otthon is adventi hangulatot kell varázsolnom a gyerekeimnek. Miközben a Mikulást és a Jézuskát várjuk, nem lehetek feszült és ideges, hiszen azzal tönkretenném az ünnepi hangulatot. Az idén azért is aggódnom kell, hogy ebben a nehéz időszakban mindannyian egészségesek maradjunk. Eddig alig vártam a Szentestét, amit korábban mindig a szüleimnél töltöttünk. Ott gyűlt össze a szűkebb család, és jókat nevettünk meg beszélgettünk. Ám az idén nem lesz családi összejövetel.

Éjjel nem alszom, nappal feszült vagyok

Be kell vallanom, hogy az idén sokkal nehezebben tűröm a stresszt, hiszen a barátnős délutánok is elmaradnak. Eddig kéthetente egyszer beültünk a barátaimmal kávézni, és gyakran úgy nevettünk együtt, mintha még mindig tinilányok lennénk. Most még az ilyen ritkán adódó alkalmakon sem tudom kiengedni a fáradt gőzt. A feszültség és a stressz miatt esténként alig tudok elaludni. Fekszem az ágyamban, nézem a plafont és közben a napi problémák járnak a fejemben. Másnap kialvatlan vagyok és fáradt, ami még feszültebbé tesz. Gyakran keveredek konfliktusba a munkahelyemen, ami korábban nem volt jellemző rám. Sajnos a fiaimmal is türelmetlenebbül bánok, és az idén az adventi lakásdíszítést is kedvetlenül csináltam.

Segíthetnek a gyógynövények

Az egyik kolléganőm javasolta, hogy próbáljam ki a három gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó Sedacur fortét. Ez a gyógynövénytartalmú gyógyszer nappal nyugtat, éjszaka pedig segíti a nyugodt pihenést. A kolléganőmnek bevált, ezért én is kipróbálom. Nem kell orvossal felíratni, recept nélkül kapható a patikában, már vettem is egy dobozzal.