150 millió forintot gyűjtött össze magának, kiderült, hogy csak színlelte az agydaganatot

Megan Bhari 17 évesen úgy döntött, érdekes módszerrel keres pénzt magának: azt színlelte, hogy agydaganata van, és a Believe in Magic nevű jótékonysági szervezet megalapításával 150 millió forintnak megfelelő brit fontot sikkasztott – írja a Daily Mail. A szervezetet most számolták fel, a számláról az a bizonyos 400 ezer font teljesen hiányzott.

Parents of terminally ill children discovered that Megan Bhari had been repeatedly travelling to America on cruise liners and staying at Walt Disney World in Florida https://t.co/fe735V3sHP — The Times (@thetimes) September 19, 2020

Bhari 2012-ben alapította a Believe in Magic szervezetet, hivatalosan a cél az volt, hogy segítse a „többi” halálos beteg gyereket. A lány rengeteg sztárt is megkörnyékezett, átverte többek között a One Directiont, Taylor Swiftet, Michael Bublét és Ed Sheerant is. A pénzt valószínűleg arra használta, hogy finanszírozza az útjait Disneylandbe és az amerikai „kezelésekre”, annak ellenére, hogy az orvosai semmiféle agydaganatot nem találtak nála már az elejétől fogva.

A csaló végül 2018-ban elhunyt, de nem daganat következtében: a zsírmáj miatt kialakuló szívelégtelenség volt az oka. A szervezethez kapcsolódó gyerekek szüleinek azonban már Bhari életében feltűnt, hogy valami nem stimmel, és nyomozni kezdtek utána. Az egyik szülőnek például az volt a gyanús, hogy a kezelései, amire az adományokat gyűjtötték, nem voltak kidolgozva. Hamar kiderült, hogy Bhari ahelyett, hogy a kezeléseire költötte volna a pénzt, Disneylandbe ment az Egyesült Államokban, és tengerjáró utakon is részt vett.

A hivatalos nyomozás már 2017-ben megindult Bhari és a jótékonysági szervezet ellen, de csak most mondták ki hivatalosan a feloszlását. A megmaradt adományokat a Round Table Children’s Wish jótékonysági szervezetnek adták.