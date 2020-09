Az iskola, amelyik rövid idő alatt átállt a digitális oktatásra

Az élményalapú programozást oktató Logiscool a diákjainak is azt tanítja, hogy egy program megírása nem más, mint egy nagy probléma felvetése: megmutatják, hogyan osszák ezt fel kisebb problémákra. Az alapítóval beszélgettünk arról, hogy oldották meg sikeresen a járvány miatt kialakult új helyzetet.

Az elmúlt hónapok során kiderült, hogy a holnap olykor teljesen kiszámíthatatlan kihívásokat tartogat. A járványhelyzet miatt rengeteg munkavállaló és vállalkozás egy teljesen új helyzetbe került, amire ráadásul szinte azonnal reagálniuk kellett. Vannak, akik sikeresen leküzdötték kihívásaikat és felkészültek, bármit is hoz a holnap.

A Logiscool azért kapta meg a Vodafone üzleti nagykövet címet, mert egy nehéz helyzetben is készen álltunk – mondta dr. Breuer Anita, a Logiscool alapítója. Amikor márciusban világszerte bezárták az iskolákat, előtte már tudták, hogy nekik is váltani kell. Élve a digitális eszközökben rejlő lehetőségekkel, rövid idő alatt sikerült átállniuk a digitális oktatásra: az online órákkal végül nemcsak a meglévő diákok tanítását biztosították, de új online kurzusokat is indítottak.

Így lehetőséget kaptak azok a gyerekek is, akiknek a Logiscool iskolák addig túl messze voltak, ezért nem tudtak programozást tanulni. Az alapító szerint a legnagyobb kihívást az első időszak jelentette. Noha a Logiscool iskolái több földrészen is jelen vannak, így első kézből nyomon követhették, milyen hatással van az oktatásra a járvány alakulása, mégis nagyon új helyzetet teremtett a vírus megjelenése.

Az online oktatásra való átállás rengeteg munkát igényelt, hiszen a Logiscool módszere az élményalapú programozás oktatására épül, aminek a személyes találkozás fontos részét képezi. Az oktató így azonnal tud reagálni a kérdésekre, megvan a diákokkal a személyes, közvetlen interakció és az órák jó hangulata garantált.

Tudtuk, hogy az online térben kell megadnunk ezt az élményt, és ott nehezebb fenntartani a gyerekek figyelmét. A szülők és a gyerekek visszajelzése alapján nagyon örülünk, hogy ez sikerült

– mondta Breuer Anita.

Fontos, hogy a gyerekek megérezzék, nem baj, ha valami nem sikerül elsőre, nem kell megijedni, ha hibáznak. Arra buzdítjuk őket, hogy ebből is tanuljanak, így fejlődhetnek

– hangsúlyozta az alapító.

Ennek fényében ők is ezt az irányt követték: felmérték az előttük álló kihívást, részekre bontották, majd elkezdték a munkát. Ennek egyik fontos sarokköve volt a szülőkkel történő személyes kapcsolattartás. Az iskolavezetők minden szülőt telefonon is megkerestek, hogy személyesen mondják el az online oktatás részleteit. Emellett felmérték azt is, hogy mely családoknak van szükségük laptopra, és gondoskodtak róla, hogy azok eljussanak hozzájuk.

A fejlesztéshez komoly előnyt jelentett, hogy már rendelkeztek egy online platformmal, a MyLogiscoollal, amit eddig nem az órák megtartására, hanem közösségépítésre használtak. A diákok így ezt követően már nemcsak kvízeket tölthettek ki vagy játszhattak itt, hanem az online oktatás színterévé is vált ez a platform.

Gyorsan és profin állítottuk át rendszereinket megtalálva a legjobb eszközöket a digitális oktatáshoz. További előnyünk volt, hogy oktatóink egyetemisták, akik programozást tanítanak, tehát digitális szakemberek és magabiztosan mozognak ebben a térben. A gyerekeket is megtanították az új eszközök, felületek használatára és ennek a diákjaink az iskolában is nagy hasznát veszik.

– fogalmazott Anita, aki egyúttal megemlítette, hogy a fejlesztéseket nemcsak időszakosan, hanem hosszú távra hozták létre.

Mindez azt jelenti, hogy szeptembertől a diákok már nemcsak a Logiscoolokban tartott, hanem az online kurzusaikra is jelentkezhetnek, ahol kisebb csoportokban, élő, online kapcsolaton keresztül tanulhatnak programozni otthonról.