Itt egy videó Reese Witherspoonról, ahogy artista elemeket tanul

Egy film kedvéért tanult cirkuszi mutatványokat.

Nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, hogy Reese Witherspoon egyszer szerepelt egy szerelmes drámában Robert Pattinson oldalán, még 2011-ben. A Vizet az elefántnak című film közege egy cirkuszban található, így a forgatás előtt a színésznőnek be kellett tanulnia artista mozdulatokat is. A 10 évvel ezelőtti próbákról és a gyakorlásról most egy összevágott videót töltött fel Instagram-oldalára, ami igen szórakoztató. Mutatjuk:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) által megosztott bejegyzés, Aug 21., 2020, időpont: 10:06 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@reesewitherspoon