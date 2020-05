„Baj van a bőrrel a péniszemen”

A makkon, péniszen nőhetnek pattanások, pirosas foltok, allergiás kiütések, dudorok, faggyúmirigy is megjelenhet, és lehetnek akár nemi betegség tünetei is a nemi szerveken. Olvasói levélre válaszol párkapcsolati és szexuális tanácsadó szerzőnk, Sereg Tímea, aki várja a további olvasói leveleket a timea.sereg@24.hu email címre. A következő témákban írjanak olvasóink ha kérdésük van: a szexről, testiségről, nemi szervekről, felvilágosításról, pornóról.

Németországban élek, 23 éves vagyok, és az a gondom, hogy nem jön fel a bőr a péniszemen teljesen, körülbelül csak a feléig. Amikor nincs merev állapotban, akkor normálisan hátra lehet húzni, de amikor merevedésem van, akkor csak a feléig jön hátra. Ráadásul a makk tetején vagy hólyag is, vagy nem tudom, minek nevezhető. Köszönöm a válaszát!

Az olvasói levelet Lalitól kaptuk, akinek mi választottuk az álnevet, hogy megőrizzük anonimitását. A Kérdezz a szexről! blog email címére rengeteg olyan levél érkezik a férfiaktól, amik arról szólnak, hogy valamilyen egészségügyi gond lehet a pénisszel, ez a levél is jó példája ennek.

Mit lehet tenni?

Bármilyen elváltozás történik a nemi szerveken, nemtől teljesen függetlenül, fontos azonnal felkeresni szakorvost. Olvasónk Németországban él, feltételezhetően ott is van lehetősége urológiai vizsgálatra, erre mihamarabb sort kellene keríteni, hiszen akármilyen állapotban is van a fityma, azt csak urológus tudja megmondani, szükség van-e műtétre, vagy másmilyen kezelést igényel a probléma. A hólyagocska a makk tetején bármi lehet, megtörténhet, hogy valamilyen fertőzésre utaló jel, ami magáétól nem fog elmúlni, de az is lehet, hogy faggyúmirigy – attól függ, milyen színű, fáj-e, viszket-e. A diagnózist minden esetben urológus mondja meg és ő is az, aki kezeli, vannak olyan fertőzések, amik könnyen kezelhetőek, kenőccsel, gyógyszerrel például. A makkon megjelenő foltok lehetnek nemi betegség jelei is, ezért is fontos szakorvost megkeresni, ő mondja meg, szükség van-e nemibeteg szakrendelésre vagy sem.

Ha merevedéskor nehéz lehúzni a bőrt a péniszről, és a makk fájdalmas érintésre, akkor gombásodás is lehet a probléma. Ezt csak szakorvos tudja pontosan megmondani.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az seregtimea.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Gombás fertőzések időnként képesek fitymaszűkületet okozni, bárki, aki tapasztalja magán, hogy egyik napról a másikra nehezebb felhúzni a bőrt a péniszről merev állapotban, keressen meg egy urológust. Minél tovább húzza olvasónk a szakorvos felkeresését, annál több esélyt ad annak, hogy a péniszén krónikus gyulladás alakuljon ki. Van, hogy ránézésre, azaz klinikai kép alapján nem tudja megmondani az orvos, hogy mi jött ki a péniszen, de tenyésztés minden esetben segít feltárni a fertőzés eredetét, már ha arról van szó. Pirosas pöttyöcskék megjelenhetnek szex után is, ezeket is okozhatja gomba. Ha fájdalmas a pisilés, ha mosakodásnál is érzékeny a pénisz, ezek szintén olyan jelek, amik miatt azonnal urológushoz kell menni.

A nők esetében is fontos megemlíteni, hogy ha valaki észleli magán, hogy jobban viszket a nagyajka, mint szokott, hogy pöttyök jelennek meg rajta, hogy folyása van, hogy szemölcsök nőttek ki, mindenképpen keresse meg a nőgyógyászát. A gombásodás akár szexen keresztül is elkaphatjuk az óvszeres védekezés különösen fontos, ha valakinek alkalmi partnerei vannak.