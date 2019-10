Post Malone legutóbbi koncertjén a tömegbe szórt pár milliót

Akkora buli volt Post Malone legutóbbi koncertjén, Miamiban, hogy konkrétan pénzt szórt a közönségnek. De nem úgy, mint Snoop Dogg, aki a saját képével ellátott kamupénzt osztogatott. A LadBible szerint Post Malone rendes dollárokat szórt a tömegbe, abból is 50 ezer darabot, ami közel 15 millió forintnak felel meg.

so @PostMalone looks like a god with all the hands up, the money flying and all the air coming from behind. I had a blast yesterday at E11even 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️ #PostMalone pic.twitter.com/jBuGTSDp0C

