Via Italia – egy olasz gasztro utca Budapest szívében (x)

Sétáltál már Palermo terein, üldögéltél már a szardíniai tengerparton? Az olasz életérzés olyan, hogy ha egyszer kipróbálod, életed végéig vágyni fogsz rá.

Van egy jó hírünk!

Nem kell a Keresztapa szülőhazájába látogatnod, ha egy kis Itáliára vágysz. Elég, ha teszel egy sétát Budapest belvárosában és a főváros „Kis-Itáliája” csábító ízekkel és hamisítatlan olasz életérzéssel vár.

Mondd ki a varázs mondatot – “Facciamo un giro”, azaz “menjünk egy kört” – ahogy ezt az olaszok mondják és találkozz a barátaiddal, hogy együtt tölthessétek az időtöket.

Nem találhatnátok jobb helyett hozzá, mint a Via Italia, hiszen ennek a kis olasz „szigetnek” az asztalainál jó a társaság, a tányérokon kiváló az étel, a poharakban fantasztikus a bor. Itt nincs rohanás, csak kulináris élvezet, és könnyű elsajátítani a „dolce far niente“ művészetét.

A Via Italia tagjai egyedülálló hangulatot varázsolnak Budapest belvárosának ebbe az utcasaroktól utcasarokig tartó néhány négyzetméterébe, ahol nyüzsgő, sokszínű nagycsaládot alkot a Trattoria Pomo D’oro, a D.O.C. Vino Bar, a Gastronomia, a Gelateria és a Casa Pomodoro.

A Trattoria Pomo D’oro éttermet talán senkinek nem kell bemutatni. 17 évvel ezelőtt egy fiatal olasz srácnak volt egy álma: szerette volna megmutatni a valódi olasz gasztronómiát, tradíciókat és életérzést második otthonának, Magyarországnak. Ő volt Gianni Annoni, az álom pedig valóra vált és az étterem azóta is töretlen sikerrel, és változatlanul tökéletes olasz ízekkel hódítja meg vendégeit. Eredetiség, friss, minőségi alapanyagok és különleges technológiai eljárások jellemzik a Rosario Simeoli séf vezette konyhát. Az à la carte étlap mellett havonta változó ajánlatok révén belekóstolhatunk Olaszország mintegy húsz különböző régiójának ízeibe, Piemonttól egészen Szicíliáig. Az őszi szezonban szarvasgombás ételek színesítik Rosario Simeoli konyhafőnök ajánlatát, melyet kár lenne kihagyni!

Az ősz a szüret időszaka. Nem is lehetne szebben megünnepelni, mint egy valódi olasz csúcsborral, egyenesen egy olasz pincészettől. A DOC Vino Bar ajánlata a csodás őszi napokra-olasz pincészetek borászai, akik személyesen érkeznek Budapestre, hogy zamatos boraikat bemutassák. Mauro Molino, Li Veli, Ucceliera, La Spinetta varázslatát is degusztálhatjuk Budapest első olasz borbárjában.

Ugye desszert nélkül elképzelhetetlen egy olasz étkezés? Nem is kell lemondanod róla, ha a Via Italián jársz. A Gelateriaban, Valentina Planta cukrászműhelyében a legfinomabb itáliai édességek várnak. A római cukrász még a sütemények és desszertek titkát is elárulja, ha részt veszel valamelyik izgalmas kurzusán.

Miután megkóstolod a finomságokat, semmi másra nem fogsz vágyni, csak hogy te is eltanulj néhány trükköt, fogást, mondjuk egy isteni pastahoz. Casa Pomo d’Oro élménykonyha és rendezvényhelyszín főzőiskoláiban erre meg is van a lehetőség. Alessandro Manna séftől januárban és februárban is ellesheted az olasz konyha csínját-bínját.

Nincs finom étel tökéletes és friss alapanyag nélkül. A Gastronomia Pomo d’Oro delikátesz üzlet és bisztró Liguriától Toszkánán át egészen Pugliaig a legjobb kistermelők termékeiből állította össze a kínálatát. Helyben csapolt olívaolajok, kistermelői sonkák, sajtok, házi tészták, pástétomok, tájjellegű borok várnak a vásárlókra. A rusticheriák hagyományait követve könnyű reggelik, gyors antipasti vagy szendvics ebédek és napi ajánlat is vár mindenkit, de akár egy jó kávét vagy egy pohár finom bort is elfogyaszthatunk a bisztróban.

Being Eatalian in Budapest! Vár a Via Italia!