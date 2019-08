Egy éve ilyenkor: Orbán Ráhel eldobta a pelenkát, Pirner Alma beszólt a kövéreknek

Ezúttal is összeszedtük azokat a cikkeket, amik a legjobban érdekelték olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Egy éve ilyenkor: Már az űrből is látszik, mit tettünk Európával

Bár nem nálunk történt, és nem is valamelyik híresség nevéhez köthető, mindenki megállt egy pillanatra, mikor ennek az építőmunkásnak a történetét olvasta. A féfi egy nehéz munkanap után koszosan és nyúzottan ugrott be egy boltba, mikor egy anya beszólt neki. A férfi válasza valószínűleg azóta is ott cseng a fülében.

Elég sajátos módon foglalta össze a 2018-as strandszezont Pirner Alma, aki szerint azok, akik el vannak hízva, azok lusták, tunyák és nem vállalnak felelősséget. A meglepően őszinte, elég nagy felháborodást kiváltó poszt sajnos már nem érhető el, de itt összeszedtünk mindent, ami kiderült belőle.

Tavaly augusztus végén kezdett a nyilvánosság előtt kibontakozni Curtis, Majka és a kokain között feszülő szerelmi háromszög. Az ügy ekkor épp ott tartott, hogy felmerült, a rendőrség nyomozást indít Curtis ellen, mégpedig Majka nyilvános kirohanása alapján.

Nyomozást indíthat a rendőrség Curtis ellen Majka vádjai alapján hivatalból meg kellene tenniük legalábbis.

Az egy évvel ezelőtti közéleti csúcsesemény egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnök lányához, Orbán Ráhelhez kötődik, aki az út szélére dobott egy használt pelenkát az egyik horvátországi autópályán. Erre olyannyira nem volt felkészülve senki, hogy nem csak itthon, de a nemzetközi sajtóban is csak hüledeztek a kollégák.

