Egy éve ilyenkor: Mérgező anyag szivárog a műanyag palackokból

Mérgező anyag szivárog a műanyag palackokból

Idő kérdése, hogy milyen mennyiségben jutnak az italba káros hatású ftalát-vegyületek. A PET-palackokat már csak a gombák és vírusok felszaporodása miatt sem szabad otthon újratölteni, minél hamarabb landoljanak a szelektív gyűjtőben. Ott a helyük, nem ételeink és italaink közelében.

Állva kiszáradt kenguru lehet az Ausztráliát sújtó aszály jelképe

Egy kiszáradt kenguru teteméről készült fotó sokkolja az ausztrálokat. A képet egy új-dél-walesi farmer tette közzé, és rögtön szimbólummá is vált a kontinensen. Len MacLean morundahi birtokán talált a kenguru maradványaira. Az állatot szokatlan módon, állva, farkára támaszkodva érte a halál, a kiszáradt izmok és a bőr teljes egészében egyben tartották a csontvázat.

Vannak betegségek, amikkel nyugodtan betéphet

Világszerte rengetegen használják a marihuánát az autoimmun bélbetegségek tüneteinek enyhítésére, legalább is ott, ahol az orvosi marihuána legális, biztosan. Eddig az orvosok nem tudták, hogy pontosan hogyan is segít ezeken a betegségeken a kannabisz, most azonban egy kutatás során véletlenül kiderült, hogy tényleg hatásos lehet, ha az IBS-ben szenvedők néha betépnek – bár azért inkább arra jó a felfedezés, hogy újabb és hatékonyabb gyógyszereket fejlesszenek a segítségével.

Még csak 2 éves, de már napi 40 cigit szív el

A két és fél éves Rapi Ananda Pamungkas először csak csikkeket kezdte el felszedni a földről anyja standja mellett az indonéziai Sukabumi piacán. Pár nappal később már azzal zaklatta a vásárlókat, hogy adjanak neki cigit. Aztán az idő haladtával egyre agresszívebbé vált, ha nem adtak neki. A Rapi becenevű fiú mára napi 40 cigarettát szív el, amit a 35 éves anyja vásárol neki, csak nehogy megvaduljon