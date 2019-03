Will Smith zöld skótszoknyában és térdzokniban táncikált

Will Smith zöld skótszoknyában és térdzokniban táncikált

A színésznek annyira bejött a tavalyi Szent Patrik napra kitalált és megvalósított produkciója, hogy úgy döntött, idén is megosztja a közösségi oldalán. És lássuk be, az, ahogyan Will Smith zöld szoknyában és térdzokniban táncolgat, megunhatatlan.

Csak megláttam a tavalyi posztom… az én hibám

– írta Smith.

Kiemelt kép: Instagram/@willsmith