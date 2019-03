Tényleg mindenki meghülyült: már a kutyákra is sajtot dobálnak

Korábban már írtunk az egyik legérthetetlenebb aktuális videós trendről, amiben bizonyos emberek azzal szórakoznak, hogy saját kisbabájuk arcára dobnak egy szelet sajtot, mindezt videóra veszik, és feltöltik a közösségi oldalakra #cheesechallenge, azaz sajtkihívás hashtaggel. De miért – merülhet fel a kérdés minden normális emberben.

Most még több kérdés merül fel annak kapcsán, hogy ennek mintájára mások meg a kutyájukra kezdték el dobálni a sajtszeleteket. Az ügyesebbek szerencsére még azelőtt megeszik a feléjük célzott falatokat, mielőtt teljesen hülyét csinálnának belőlük unatkozó gazdáik.

I tried the cheese challenge on my baby .. he’s too slick. pic.twitter.com/NwABlvaaqr

My dog likes food too much to do the cheese challenge💀 pic.twitter.com/QBhSy528JT

— James (@jb_curls7) March 7, 2019