Kirúgás járhat a munkahelyi facebookozásért

A munkahelyi internetezés korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló salátatörvény (olyan törvény, amely által több törvény részleteit is egyszerre módosítják) került a parlament elé, ami 82 helyen is módosítana, többek közt a munka törvénykönyvét is a munkahelyi internetezést érintve. A hazai jogszabályokon az új uniós adatvédelmi rend, a GDPR miatt kell változtatni.

Ugyan a Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett salátatörvényt még nem fogadták el, már az Országgyűlés előtt van. A törvénytervezet kimondja, hogy „a munkavállaló a rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja” – írja a HVG. A portál összeszedte a törvénycsomag főbb megállapításait.

Az egyik cél, hogy munkahelyen munkaidőben a dolgozók ne folytassanak magánjellegű internetezést a céges eszközökön, és csak olyan netes szolgáltatásokat használjanak, amik szükségesek a munkavégzéshez.Ez egyben érintené a saját profilról történő facebookozást is. Eddig ha nem tiltotta senki, a munkavállaló szabadon használhatta a cégtől kapott számítástechnikai eszközöket. A módosítás elfogadása után, hacsak másként nem állapodnak meg a felek, a forgalom és a gép is ellenőrizhető.

Kiemelendő, hogy ez nem lenne kötelező érvényű: a munkaadó maga dönthetne arról, hogy érvényessé teszi-e az új szabályokat, vagy semmilyen korlátozást nem vezet be. Amennyiben élni kíván a lehetőséggel, arról előre tájékoztatnia kell a dolgozókat, módosítani kell majd a munkaszerződéseket és a munkavégzésre vonatkozó szabályokat is.