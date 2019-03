„Egyél faszt” – egy szolgáltatásnak köszönhetően így üdvözölheted a legjobb barátaidat

A Vice rövid hírben ír a formabontó Dick At Your Door vállalkozásról.

A nem mindennapi vállalkozás alapvetően pozitív üzenetként tekint a szolgáltatásukra, amely röviden arról szól, hogy

Az emberek gigantikus, csokoládéból készült péniszt küldhetnek egymásnak.

A küldemény körítése sem csúnya, a hatalmas fallosz csinos dobozban, divatos csomagolásban érkezik, hatalmas felirattal:

Eat Dick, vagyis Egyél Faszt.

Az emlékezetes születésnapi ajándék ára 30 dollár vagyis több mint 8 ezer forint, de vannak olcsóbb termékek is 20 dollárért. A vállalkozás honlapján többféle csokoládéból is választhatunk, van tejcsoki, étcsoki, sőt, aki szereti, rendelhet fehércsokis verziót is.

Akinek nem tetszik a péniszes poén, az rendelhet csokoládéból készült ürüléket is, ebben az esetben a dobozban egy élethetű csokiszart kapunk, a dobozra pedig az van írva, hogy

Egyél szart.