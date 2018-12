A szuperholdtól a mikulásruhába öltöztetett csecsemőkig: ezt lájkolta idén Magyarország

Az év legnépszerűbb, legtöbb felhasználót megmozgató 24.hu-s cikkei.

Itt nézheti meg, hogy az Ön képei is kiszivárogtak-e a Facebooktól

A megszokott év végi listák és statisztikák közül nem hiányozhat egy olyan összeállítás, amelyben megmutatjuk, mi érdekelte legjobban önt az idén. Igen, önt, amennyiben ön is a Facebook-követőink egyike, vagy legalábbis előfordult már, hogy a közösségi oldalon találkozott olyan tartalmainkkal, amelyek – Mark Zuckerbergnek hála – idehozták a 24.hu felületére.

Harmadik kétharmad, harmadik herceg

A (még egyszer hangsúlyozzuk, csak a Facebookról érkező közönséget figyelembe véve) 20 legolvasottabb cikkünk között természetesen ott volt az országgyűlési választások eredménye, az azt követő éjszaka legtragikusabb grafikonja, továbbá a nagy vihart kavart szurikáta-ügy, és hogy hogy nézett ki Katalin hercegné nem sokkal harmadik gyerekének születése után.

2018-ban is népszerűek voltak azok a sztorik, amelyek nem celebről vagy politikusokról, hanem egyszerű emberekről szóltak. Az egyik legolvasottabb idei sztori egy amerikai férfihoz kötődik, aki építkezésen dolgozott, koszosan ment be egy üzletbe, emiatt megszólták, de ő zseniálisan reagált.

A három legolvasottabb tartalom:

Egy január eleji, havazásra figyelmeztető cikk. Egy 27 évesen rákban meghalt nő által hátrahagyott üzenetéről szóló írás. Illetve egy másik szomorú történet egy részeg sofőr által megölt fiatal állapotos nőről – az özvegy férj megrázó fotókon mutatta be felesége és meg nem született kislányuk temetését.

A rákban elhunyt nő üzenete volt egyébként az a tartalmunk, amely a legtöbb Facebookozóhoz eljutott: több mint 1 millió 60 ezer felhasználó hírfolyamában feltűnt ez a cikk. Több mint 980 ezer felhasználónál jelent meg az Egyszerre lesz szuperhold, vérhold, kék hold és holdfogyatkozás szerdán című cikk,és közel 780 ezer facebookozó találkozhatott egy váratlan márciusi havazásra figyelmeztető hírrel.

Ettől sírtunk / olvadoztunk / forrt az agyvizünk

Következzenek azok a cikkek, amelyekre a legtöbb reakciógombot nyomták önök: értelemszerűen ezek az írások váltották ki a leghevesebb érzelmeket a kedves internethasználókból. Nézzük a top 3-at:

A bolti alkalmazottak délben be akarnak zárni szenteste napján (több mint 20 ezer reakció) Csoda történt: megérkezett őrhalmi fészkébe Báró, a jeladós fehér gólya (18 ezer+ reakció) Meglepték az édesanyákat a karcagi kórházban: mikulásruhába öltöztették a csecsemőket (15 ezernél is több reakció)

Anélkül, hogy részletesebben elemeztük volna, feltételezzük, hogy olvasóink másfajta reakciógombot nyomtak az első cikk olvasása után, mint a második, illetve a harmadik helyezett esetében.

Osztva!

Megnéztük azt is, melyek voltak azok a hírek, amiket a facebookozók legnagyobb számban osztottak meg ismerőseikkel — ebben a kategóriában is a 27 éves rákos nő üzenete mozgatta meg a legjobban a közösséget. Ezen kívül rengeteg megosztás volt két érdekes választási – és azutáni – eseményről szóló híren: az egyik a részvételi arány kissé furcsa alakulásáról tudósított, a másikban pedig arról számoltunk be, hogy egy egész hétre eltűntek a választási jegyzőkönyvek az NVB-nél.

A legtöbb kommentet is a boltok karácsonyi zárására vonatkozó ötletet taglaló hír váltotta ki, több mint 9200 hozzászólás érkezett a cikkhez. Óriási vitát generált Lázár János javaslata is: az elképzelés, hogy ne dohányozhasson az, aki 2020. január 1. után születik, több mint 4300 kommentet szült. A hozzászólások száma tekintetében a harmadik helyen az a poszt végzett, amelyből – pontosabban a megosztott cikkből – kiderült, hogy Áder János villámgyorsan aláírta a lakástakarékok állami támogatásának eltörlését.

Záró megjegyzés: a cikk a 2018. január 1 és 2018. december 15. közötti cikkekből és posztokból készült statisztikák alapján készült, így a rabszolgatörvény elfogadása utáni tiltakozáshullámhoz kapcsolódó – meglehetősen nagy érdeklődést és aktivitást kiváltó – hírek, tudósítások már nem szerepelnek az összesítésben.

Kiemelt kép: Thinkstock