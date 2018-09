A nyugdíjasok átvették a hatalmat a Facebookon

Ez a Nagy Facebook Körkép egyik legfontosabb állítása. És hogy utáljuk az álhíreket.

A Nagy Facebook Körkép eredményeinek kihirdetését ígérte a közösségi marketinggel foglalkozó Be Social és a szeretlekmagyarorszag.hu, miután magyar felhasználók ezreit kérdeztek meg arról, hogy mi mindent szoktak csinálni a Facebookon, mennyire tudatosak és mit utálnak benne a legjobban. Bár a 2018 augusztusában készült felmérés nem reprezentatív, de legalább jó nagy volt a minta: a 28 kérdéses kérdőívet, ami egy hónapig futott az online térben, 5296-an töltötték ki. Joanelli Tamás, a Be Social ügyvezetője ismertette a legfontosabb adatokat, mi pedig azok közül is kimazsoláztuk kiválogattuk a legérdekesebbeket.

Viszlát, tinédzserek!

A kérdőív kitöltőinek 70%-a naponta többször használja a Facebookot. Ebben semmi meglepő nincs, viszont izgalmasabb számokra bukkanunk, ha az adatokat korcsoportonként nézzük — például, ha megvizsgáljuk, mennyi igazság van a rendszeresen hangoztatott „a tinédzserek menekülnek a Facebookról” állításban.

Ami kiolvasható az adatokból:

Míg a 18 év alattiak közel fele nyilatkozott úgy, hogy naponta többször használja a Facebookot, a 18-55 közöttieknél ez az arány 86,21%, de még az ennél idősebbeknél is kétharmad.

Minden hetedik kiskorú ritkábban, mint hetente használja a Facebookot, az 55 év felettieknél feleekkora ez a szám.

Bár ismét hangsúlyozzuk, hogy nem reprezentatív a mérés, mégis látványos, hogy a 18-55 közöttiek 97%-a naponta legalább egyszer benéz a Facebookra.

Aktív időskor

Eddig általánosságban a „használatról” beszéltünk, ami lehet 3 perces ismerős-szpotting és órákig tartó kommentháború is, a passzivitás-aktivitás kérdésére még csak most térünk rá igazán: kiderült az is, hogy a felhasználók milyen gyakran posztolnak üzenőfalukra. Tízből hatan csak akkor vetemednek ilyesmire, ha valami igazán lényegesről akarnak beszámolni, és ugyanannyian (15-15%) mondták azt, hogy heti egy-két alkalommal, illetve soha nem posztolnak semmit.

És megint figyeljünk az idősebbekre: míg összességében minden tizedik ember érez naponta többször is közléskényszert, az 55 év felettieknél ez az arány 26%!

Úgy is összefoglalhatjuk, hogy minél idősebbek vagyunk, annál aktívabbá válunk a közösségi médiában, ennyit arról, hogy „fiatalok árasztják el tartalommal a közösségi oldalakat”, vagy ahogy Joanelli Tamás elmondta: 36 felett buzgóbbak leszünk és megmondó-emberekké válunk. (Vagy csak minden nap megosztjuk a horoszkópunkat.)

A felmérés készítőit igencsak meglepte, amit megtudtak a kommenteléssel kapcsolatos attitűdről. Számos márka Facebook-oldalát üzemeltetve ők is találkoznak azzal, hogy néha elég nehéz megszólítani az embereket, ehhez képest a „Szoktál kommentelni mások posztja alatt?” kérdésre közel 70 százalék válaszolt igennel. A legnagyobb arányban szintén az 55 év felettiek hagynak maguk után hozzászólásokat.

Hírek, érdekességek

A „Miért használják szívesen a Facebookot?” kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy van még remény a hírportálok számára, ugyanis itt az „innen olvasok híreket” válaszlehetőség végzett a harmadik helyen. Sőt: a sokat emlegetett 55 pluszosok jelentős része valószínűleg kifejezetten a hírek miatt érkezik a Facebookra, náluk ugyanis ez a válasz lett az első.

Nem túl meglepő módon a használat első és legfontosabb indoka, hogy az „ismerősökről megtudok mindenfélét” (ha nem tévedünk, ez volt a Facebook eredeti és alapfunkciója), a második helyen azonban a „vicces dolgokkal találkozom” végzett — tehát a magyarok számára a második legfontosabb dolog a Zuckerberg-birodalomban, hogy mókás képeket, videókat lehet nézegetni.

A „vicces” tartalmakat (igen, az igénytelen, gagyi, anyósvicces humor is ide tartozik sajnos) nem kedvelőknek rossz hír, hogy akik naponta többször posztolnak, azoknak épp a vicces dolgok jelentik a fő vonzerőt a Facebookban.

Mit utál a magyar?

És ha már itt tartunk, nézzük, milyen válaszok érkeztek a „Milyen tartalmakat kerülnél, ha tehetnéd?” kérdésre. Ha mindenki őszintén átgondolja, milyen tartalommal lepik meg ismerőseik minden nap a hírfolyamban, minimum meglepő, hogy a legtöbben (90%) a kamuhíreket kerülnék el a Facebookon. (Egy hasznos tanács: akkor tessék elkerülni, és ne tessék megosztani – a szerk).

Érdekes módon a második legidegesítőbb jelenség a magyar facebookozók szemében „amikor valaki live videót indít jelentéktelen eseményről”, a harmadik helyen pedig a kajapornó végzett, azaz „amikor valaki lefotózza és kiposztolja, mit főzött/evett”.

Játszótér – gyerekek nélkül

Na, ki játszik a legtöbbet a Facebookon? A gyerekek? Hát nem.

A „Milyen gyakran használod a felsorolt funkciókat?” kérdésre a játékokat összességében 6,73 százalék jelölte be, azonban ha korcsoportokra bontva nézzük, láthatjuk, hogy a tinik csak rontják az átlagot (0-18 évesek: 6,31%), míg az 55 év felettieknél az az arány 16,24 százalék.

Amiben (egyelőre?) a tinédzserek viszik a prímet a Facebookon, az az élőzés. Míg a megkérdezettek 85%-a még soha nem indított élő közvetítést a közösségi oldalon, a 18 év alattiak közül majd’ minden ötödik kipróbálta már ezt az izgalmas (de mint fentebb láttuk, mások által nem mindig kedvelt) lehetőséget. Ja, és persze az influenszerek követésében is ők a császárok egyelőre: az összes válaszadó közel fele nyilatkozott úgy, hogy egy-két ismert embert követ a Facebookon, harmaduk többet is figyelemmel kísér, a 18 év alattiaknál ez az utóbbi adat pedig bőven 50 százalék felett van.

Érdekes kérdés volt, hogy hajlandóak lennének-e pénzt áldozni a userek, amennyiben – ahogy az rendszeresen itt-ott felmerül – fizetőssé válna a Facebook.

Hát nem nagyon.

Minden ötödik válaszadó legfeljebb 1000 forintot kicsengetne végszükség esetén, illetve ha az előfizetésért cserébe reklámmentesség is járna, akkor 26 százalékra nőne az arányuk. A megkérdezettek háromnegyede azonban könnyes búcsút mondana a Facebooknak, ha a pénztárcát terhelné a lájkolgatás és kommentelgetés.

Végül még néhány adat az ínyenceknek:

A válaszadók 27%-a vásárolt már azok után, hogy a Facebookon látott egy hirdetést.

Csak a megkérdezettek 9%-a válaszolta azt, hogy az ő posztjait bárki láthatja a Facebookon.

A válaszolók 40%-a még soha nem gondolt arra, hogy törölje magát a Facebookról, ellenben minden tizenkeddetik most is fontolgatja, hogy ezt meg kellene lépnie.

A 18 év alattiak kommunikálnak előszeretettel Messengeren keresztül – ennek a korosztálynak a 89%-a használja a felületet naponta többször.

A budapesti válaszadóknál az eseményekről való értesülés a legfőbb vonzerő a Facebookon.

