Az X-Faktorból kiszálló énekesnő Beverly Hillsből küldözgeti a képeket rajongóinak. Legutóbb egy színes szívekkel telegraffitizett fal előtt fotózkodott, de ezúttal nem az arcát mutatta meg.

Radics Gigi hátulról látszik, így push up farmerének működését figyelhetjük meg. A kommentelők nem is titkolták, hogy tetszik nekik a forma, amit látnak. A dicséretek mellett azért becsúszott egy “jó nagy segged van” hozzászólás is, habár az írója lehet, hogy ezt is bóknak szánta.

Gigi Radics (@gigiradics) által megosztott bejegyzés, Ápr 4., 2018, időpont: 12:19 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: 24.hu