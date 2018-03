Ötéves kislányának vett fegyvert, hogy megvédhesse magát az iskolában

A 26 éves Joshua Mcdonald öt éves kislányát szülinapja alkalmából egy 22-es kaliberű Ruger pisztollyal lepte meg. Azóta minden hétvégén gyakorolnak, hogy Adrianna rendesen tudja kezelni a fegyverét. Az ajándék ellen a lány anyja, Joshua jegyese sem berzenkedett, ő is kedveli a lőfegyvereket, az utóbbi nyolc évben, mióta együtt van a férfivel, ő is sokat tanult róluk.

Ő is egy aggódó szülő, aki tudja, hogy a megfelelő fegyveres gyakorlat megmentheti egyszer a lányunk életét.

– nyilatkozta az apa a Metrónak, majd hozzátette az utóbbi évek iskolai lövöldözése miatt ez különösen fontos ismeret lett.

A Roger pisztolyt azért választották a kislánynak, mert az nem üt akkorát vissza. Rengeteget gyakorol az apjával, aki nyolc éves kora óta vadászik, reméli, hamarosan Adrianna is mehet vele. Amire meg is van az esély, mert a lány nagyon élvezi az így eltöltött időt.

Joshua arról is elmondta a véleményét, hogy mit szól ahhoz, hogy sokan az AR-15-ösök betiltása mellett kampányolnak. Ez az a fegyver, amelyet az utóbbi időben többször is használtak a mészárlásokhoz. Az apa nem támogatja a tiltást, mert szerinte aki hozzá akar jutni, az úgyis hozzá fog, csak majd illegálisan, ahogy azt támogatja, hogy az iskolákban legyen fegyvere a tanároknak, amit Donald Trump amerikai elnök is szeretne elérni.

Azt gondolom, hogy Trump fegyvertartási gyakorlata komoly változást hozhat, remélhetőleg a jó irányba. De ezt majd csak az idő döntheti el

– mondta Joshua. Aki pedig azért kritizálja, őt vagy a barátnőjét, mert a gyerekét lőni tanítja, azoknak azt üzeni, hogy „fogjanak egy fegyvert és nyissák ki a szemüket.

Ha a gyerekeidet elriasztod a fegyverektől, az nem oldja meg a helyzetet. Tanítsd, szoktasd hozzá, támogasd őket! (…) Talán a gyereked lehet az egyetlen, aki megakadályozhat egy tömegmészárlást egy klubban vagy egy iskolában.

