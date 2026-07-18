Hende Csabának távoznia kell az Alkotmánybíróságról

Polt Péteren, az Alkotmánybíróság elnökén és három másik, 70 éven felüli alkotmánybírón kívül van még egy eddig nem ismert „áldozata” az Alkotmánybíróságon a ma kihirdetett alaptörvény-módosításnak: Hende Csaba volt honvédelmi miniszternek is megszűnik a mandátuma.

Ahogy arra az Index felhívta a figyelmet, Hendének azért nem lehet a továbbiakban alkotmánybíró, mert már nem lehet országgyűlési képviselő sem az új szabályozás szerint. Hende ugyanis 23 éven keresztül 2002-2025-ig volt először MDF-es majd fideszes képviselő, és az alaptörvény-módosítás legfeljebb 12 év képviselőséget enged meg a továbbiakban. Mivel az alkotmánybíróságról szóló törvény szerint az alkotmánybírói megbízatás megszűnik, ha az országgyűlési képviselők választásán nem választható, így Hende vesztét ez a másodlagos jogi hatás okozza.

Hendének ráadásul azonnal kell szednie a sátorfáját, Poltéknak csak szeptember 1-jén.

Hende Csaba lényegében pártpolitikusként került be a testületbe, semmilyen tudományos teljesítményt nem tudott felmutatni a megválasztásakor.