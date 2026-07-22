NKA-botrány: Hankó Balázs szerint kormánydöntés volt

Tegeződős nagyinterjút adott Hankó Balázs a Gödöllői Hírek online hírportálnak. A kedd este közzétett beszélgetés egyik legfeltűnőbb része, hogy abban rengeteg szó esik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzügyeiről, arról azonban nem, hogy annak kapcsán tegnap ügyészségi nyomozók jelentek meg lefoglalni a Fidesz kommunikációs rendszerét.

Az egykori kulturális és innovációs miniszter szerint a Tisza-kormány mindent el akar törölni,

elindult a tarvágás a magyar kultúrában.

A fideszes képviselő szerint a jelenlegi kormánypárt alapvető keresztény értékeket, fogalmakat (pl. Tisztítótűz) forgat ki, megfélemlít mindenkit, aki az Orbán-kormánynak dolgozott, mellette állt. Hankó Balázs úgy látja: az NKA-botrány koncepciós eljárás, jogtalanul tartóztatták le hat volt munkatársát. Az ellenzéki politikus azt mondja: a parlamentben is többször elhangzik, hogy őt is börtönbe kell zárni, noha szerinte teljesen szabályosan használták fel a közpénzt.

Így összegez:

a források felszabadítása és a cél megjelölése mögötti vagyonkezelői döntés kormánydöntés volt. Ezt nekem – illetékes miniszterként – végre kellett hajtanom. A támogatási rend a jogi és eljárási szabályoknak megfelelt.

Nem vár köszönetet a választás előtt a gödöllői központú választókerületében elosztott támogatásokért, sem azért, amit a városért tett. A képviselő érdemben nem reagál arra, hogy a választási vereség után magukra maradtak, saját helyzetéről azt mondja, hogy nemcsak országosan, hanem helyi szinten is ki akarják iktatni. Nehéz időszakra számít, hiszen a

koncepciós eljárásoknak a lényege az, hogy a személyt teljes mértékben hiteltelenítsék. Ezért is fontos, hogy azok a közösségek, amelyek a valóságot ismerik, együtt maradjanak, és az összetartás hálózata erősödjék.

Hankó Balázs az interjú végén emlékeztet arra, hogy történelmünkben többször is egymásnak feszült a jó és rossz, és szerinte a rendszerváltozás óta